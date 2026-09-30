Bald 67 Euro?

Deutschlandticket auf dem Smartphone (picture alliance / dts-Agentur )

Es sei nicht zu akzeptieren, dass die Bundesregierung 2,5 Milliarden Euro Steuergeld für einen weiteren Tankrabatt freimache, aber das Deutschlandticket nicht wenigstens preisstabil halten könne, erklärte der BUND in Berlin. Das Ticket sei ein Meilenstein für die Mobilitätswende, sagte ein Sprecher. Die Menschen brauchten langfristige Planbarkeit, um ihr Mobilitätsverhalten dauerhaft zu ändern.

Der künftige Preis für das Deutschlandticket soll nach Medieninformationen heute festgelegt werden . Derzeit kostet es 63 Euro im Monat. Für das nächste Jahr soll der Preis erstmals nach einem Index errechnet werden, der Personal-, Energie- und weitere Kosten enthält. Erwartet wird, dass der Preis auf 67 Euro steigt.

Das 2023 eingeführte und bundesweit gültige Angebot hat inzwischen 14,5 Millionen Kunden.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.