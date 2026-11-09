Bundesweit findet vom 9. bis zum 15. November die erste Impf-Aktionswoche statt. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Die Woche solle dabei helfen, den eigenen Impfstatus zu überprüfen und bestehende Lücken zu schließen. Teilnehmede Arztpraxen und Apotheken überprüfen dafür die Einträge im Impfpass auf ihre Vollständigkeit. Zudem sind mobile Impfaktionen geplant. Am kommenden Donnerstag gibt es außerdem eine "Lange Nacht des Impfens". An bundesweit mehr als 1.000 Stellen kann man sich dann bis in die späten Abendstunden unter anderem gegen Grippe- und Covid-Erreger impfen lassen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.