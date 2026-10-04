Bundeskanzler Merz bei einem Besuch in Kiew (dpa / Press Service of The President of Ukraine )

Vielleicht unterschätzten viele Menschen im Augenblick, wie wichtig gerade in diesen turbulenten Zeiten eine stabile Regierung in Deutschland sei, sagte Merz im ARD-Fernsehen während seines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Ganz Europa hänge an der Stabilität in Deutschland. Mit Blick auf die Sozialreformen forderte der Bundeskanzler vor allem für die Rentenversicherung eine Entscheidung noch in diesem Quartal.

Bei seinem Besuch in der Ukraine sagte der Bundeskanzler weitere Unterstützung für das Land zu. Sie besteht aus der Freigabe von Militärhilfe im Wert von einer Milliarde Euro sowie 350 Millionen Euro für den durch russische Angriffe schwer beschädigten Energiesektor.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.