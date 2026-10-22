Kanzler Merz beim Westbalkangipfel (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der CDU-Politiker sagte bei einem Gipfeltreffen in Montenegro mit den Staats- und Regierungschefs, sie könnten sich auf Deutschland und ihn persönlich verlassen.

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien warten zum Teil seit vielen Jahren auf eine Aufnahme in die EU. Für Montenegro wird ein Abschluss der Verhandlungen spätestens im nächsten Jahr erwartet. Merz forderte die Länder auf, ihre Reformen zu verstärken sowie politischen Willen für einen EU-Beitritt zu zeigen.

Deutschland und Frankreich hatten im Juni eine neue Initiative gestartet, um den Aufnahmeprozess zu beschleunigen. So sollen schon vor einer EU-Mitgliedschaft Anreize dafür geschaffen werden, etwa mit dem Zugang zum EU-Binnenmarkt oder der Entsendung von Beobachtern in Institutionen der Europäischen Union.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.