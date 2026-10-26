Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) und der chinesische Ministerpräsident Li in Berlin im Jahr 2023. (Kay Nietfeld/dpa)

Zum Auftakt wird er den Standort des deutschen Autoherstellers VW in Hefei besuchen. Der Konzern hat dort ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für den chinesischen Markt errichtet. In den nächsten Tagen sind unter anderem eine Grundsatzrede in der Universität von Peking sowie Treffen mit Staatschef Xi und Ministerpräsident Li geplant. Steinmeier will die Reise nutzen, um für faire Wirtschafts- und Handelsbeziehungen werben. Ein weiteres Thema soll die künftige Rolle China in der internationalen Zusammenarbeit sein. Der letzte Staatsbesuch des Bundespräsidenten in China fand 2018 statt.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.