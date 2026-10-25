Deutscher Umweltpreis der DBU für Roda Verheyen und Klaus Vossenkaul (Deutsche Bundesstiftung Umwelt / Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU))

Die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt vergebene Auszeichnung geht dieses Jahr an die Hamburger Umweltjuristin Roda Verheyen und an den Ingenieur Klaus Vossenkaul aus Roetgen bei Aachen. Verheyen und Vossenkaul teilen sich den mit insgesamt 500.000 Euro dotierten Preis.

Vossenkaul wird für seine Ideen bei der Abwasserreinigung geehrt. Die Rechtsanwältin Verheyen ist Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts und setzt sich dafür ein, klare rechtliche Vorgaben zum Schutz von Klima und Umwelt zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.