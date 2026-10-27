Bundespräsident Steinmeier in China (picture alliance / dpa / Katharina Kausche)

Zum Auftakt besuchte er einen Standort des deutschen Autoherstellers VW in der Stadt Hefei. Der Konzern hat dort ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für den chinesischen Markt errichtet. In den nächsten Tagen sind unter anderem eine Grundsatzrede Steinmeiers in der Universität von Peking sowie Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi sowie Ministerpräsident Li geplant.

Steinmeier will seine Reise nutzen, um für faire Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu werben. Ein weiteres Thema soll die künftige Rolle Chinas in der internationalen Zusammenarbeit sein. Der letzte Staatsbesuch des Bundespräsidenten in China war im Jahr 2018.

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Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.