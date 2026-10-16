Der Bundesrat stimmte in Berlin einer Verordnung von Bundeswirtschaftsministerin Reiche zu. Damit kann die vorgeschriebene Bevorratung für Rohöl und Mineralölprodukte vorübergehend von einem Bedarf für 90 auf nur noch 82 Tage gesenkt werden. Hintergrund sind hohe Energiepreise als Folge des Iran-Kriegs. Anfang Oktober hatten die G7-Staaten b, eine im März von den Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur zugesagte Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl vollständig umzusetzen.
Auf Deutschland entfallen davon 4,9 Prozent beziehungsweise rund 19,5 Millionen Barrel. Ein erster Teil dieser Zusage war bereits im März erfüllt worden.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.