Berlin
Bundesrat macht Weg für Freigabe weiterer Ölreserven frei

Deutschland ​gibt zur Entlastung der angespannten Energiemärkte weitere strategische Ölreserven frei.

    Ein Tanker liegt an der Löschbrücke der Nord-West Oelleitung (NWO) auf der Jade bei Wilhelmshaven, im Vordergrund stehen große Lagertanks eines Öltanklagers. (Luftaufnahme mit einer Drohne)
    Deutschland gibt weitere strategische Ölreserven frei. (picture alliance / dpa / Lars Penning)
    Der Bundesrat stimmte in Berlin einer Verordnung von Bundeswirtschaftsministerin Reiche zu. Damit ⁠kann die vorgeschriebene Bevorratung für Rohöl und Mineralölprodukte vorübergehend von einem Bedarf für 90 auf nur noch 82 Tage gesenkt werden. Hintergrund sind hohe Energiepreise als Folge des Iran-Kriegs. Anfang Oktober hatten die G7-Staaten b, eine im März von den Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur zugesagte Freigabe ⁠von ⁠400 Millionen Barrel Öl vollständig ⁠umzusetzen.
    Auf Deutschland entfallen davon 4,9 Prozent beziehungsweise rund 19,5 Millionen ⁠Barrel. Ein erster Teil dieser Zusage war bereits ⁠im März erfüllt worden.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.