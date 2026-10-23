Sicherung der Raffinerien

Bundeswirtschaftsministerin Reiche (Fabian Sommer / dpa)

Dazu ⁠startete das von der CDU-Politikerin Reiche geführte Wirtschaftsministerium heute einen Dialog mit der Mineralölwirtschaft. Am Ende solle es ein Strategiepapier geben, das dem Kabinett vorgelegt werde, hieß es weiter. Auch Bundesländer, Gewerkschaften und betroffene Industriezweige würden in den Prozess eingebunden. Der Erhalt der Raffineriekapazitäten sei eine strategische Priorität ⁠der ⁠Industriepolitik, betonte das Wirschaftsministerium. Deutschland verfügt über elf entsprechende Standorte.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.