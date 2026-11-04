Blick in ein Wahllokal im Gemeindezentrum in Hinsdale im US-Bundesstaat New Hampshire während der Midterms 2026 (Kristopher Radder/The Brattleboro Reformer/dpa )

Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, man werde die enge Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten fortsetzen, auch wenn es jetzt zu einer anderen Konstellation in den beiden Kammern komme. Es sei zu früh, um die Auswirkungen der Wahlen abschätzen zu können. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hakverdi, erklärte, er rechne nach der Wahl nicht mit einer Neuausrichtung der US-Außenpolitik. Präsident Trump sei nach wie vor unberechenbar und sehr wechselhaft, sagte der SPD-Politiker dem Sender Phönix.

Die Co-Vorsitzende der Grünen, Brantner, wertete den Sieg der Demokraten als - Zitat - "Stoppschild gegen Präsident Trump und seine Milliardäre". Die Linken-Co-Chefin Schwerdtner sagte, die Republikaner hätten keine Lösungen für die Alltagsprobleme der Menschen angeboten und deshalb verloren. Der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla meinte, die US-Bürger wollten eine Friedenspolitik, damit das Leben sicher und erschwinglich werde.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.