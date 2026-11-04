US-Wahlergebnis: Gegenwind für Trump

Überraschend deutliche Gewinne der Demokraten verändern die Machtverhältnisse in Washington. Die Partei hat nun die Mehrheit in beiden Kongress-Kammern. Welche Folgen das für den Präsidenten und die Unterstützung der Ukraine hat.

Von Bettina Klein |
    NEW YORK 20261103 Glädje på en bar i New York efter att Demokraten James Talarico har vunnit senatsvalet Texas. Foto: Jonas Cullberg / TT / kod 10510
    Eine New Yorker Bar, nachdem der Demokrat James Talarico bei den US-Zwischenwahlen einen Senatssitz in Texas gewonnen hat (picture alliance / TT NYHETSBYRÅN / Jonas Cullberg / TT)
    Bei den US-Zwischenwahlen war zuletzt für beide Kongresskammern eine Mehrheit für die Demokraten vorhergesagt worden. Ihr Sieg fiel jedoch überraschend deutlich aus: Die Partei gewann im Repräsentantenhaus eine deutliche Mehrheit und auch im Senat mehr Sitze, als für eine Mehrheit erforderlich gewesen wären. Bei den Gouverneurswahlen waren die Demokraten in vielen Bundesstaaten ebenfalls erfolgreich.

    Inhalt

    Mehr Einfluss für die Demokraten im US-Kongress

    Der Kongress entscheidet über den US-Haushalt und damit über wichtige politische Vorhaben. Der Senat muss Neubesetzungen von wichtigen Positionen bestätigen, wie etwa die Ernennung von Richtern am Supreme Court. Auch hier verfügen die Demokraten jetzt über Einfluss.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

    "Preferred Sources" - Mehr Deutschlandfunk in der Google-Suche
    Das Logo der Informationen am Mittag. Das Bild zeigt eine helle, stilisierte Sonne auf blauem Grund. In der unteren linken Bildecke ist zu lesen: Informationen am Mittag.
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    Demokraten gewinnen Zwischenwahlen mit "Blauem Tsunami"

    03:22 Minuten04.11.2026
    Hinter einer Reihe von Wahlkabinen mit der Aufschrift "VOTE!" stehen mehrere Personen. Eine Person führt einen Hund mit sich, der unter einer der Kabinen sitzt.
    Hinter einer Reihe von Wahlkabinen mit der Aufschrift "VOTE!" stehen mehrere Personen. Eine Person führt einen Hund mit sich, der unter einer der Kabinen sitzt.

    Nach Midterms - Röttgen (CDU): Wähler haben Trumps Politik abgestraft

    17:23 Minuten04.11.2026
    Mit ihren Mehrheiten können die Demokraten nun die Vorsitzenden von Ausschüssen bestimmen und auch darüber die Arbeit der Regierung kontrollieren. Führende Demokraten haben bereits Untersuchungen zu US-Präsident Trump und seiner Familie angekündigt.

    Wie sehr ist US-Präsident Trump nach den Wahlen geschwächt?

    Die Zugewinne der Demokraten fallen so deutlich aus, dass Anfechtungen des Wahlausgangs erschwert werden. Präsident Trump hat wohl auch deshalb die Niederlage seiner Partei vergleichsweise schnell anerkannt. Sie dürfte die Republikaner zwingen, sich mit dem Ergebnis auseinanderzusetzen.

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    Trotz der neuen Mehrheitsverhältnisse ist der US-Präsident politisch handlungsfähig. Mit seinem Veto kann er Gesetze des Kongresses blockieren. Mit Hilfe präsidialer Anordnungen (Executive Orders) kann er politische Vorhaben auch ohne Zustimmung des Kongresses vorantreiben.
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    US-Midterms eine Niederlage Trumps? Interview mit Politologe Josef Braml

    09:28 Minuten04.11.2026
    Mitarbeiter jubeln während einer Wahlparty in Washington, D.C., als Ergebnisse zugunsten demokratischer Kandidaten eintreffen.
    Mitarbeiter jubeln während einer Wahlparty in Washington, D.C., als Ergebnisse zugunsten demokratischer Kandidaten eintreffen.

    04. November 2026Die internationale Presseschau

    08:58 Minuten04.11.2026
    Besonders in der Außenpolitik verfügt der US-Präsident über großen Handlungsspielraum. Grundsätzliche Kursänderungen sind deshalb nicht zu erwarten. Allerdings wird Trump erstarkte demokratische Stimmen im Kongress auch in diesem Bereich nicht ohne Weiteres ignorieren können. Die europäischen Partnerstaaten haben dort zudem wichtige Ansprechpartner (wieder)gewonnen.

    Auswirkungen der US-Wahlen auf die Ukraine-Politik

    Konkrete Auswirkungen des Wahlergebnisses für die Ukraine-Politik der USA sind noch nicht abzusehen. Auch wegen des schwer vorhersehbaren Kurses des Präsidenten. Sein Ziel, mit großen Erfolgen in die Geschichtsbücher einzugehen, bleibt wohl bestehen. Ob er ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges darunter verbuchen könnte, hängt vor allem von den Bedingungen einer solchen Vereinbarung ab.
    Europa heute
    Europa heute

    Die Ukraine Politik nach den Midterms, Nico Lange, Sicherheitsexperte

    10:39 Minuten04.11.2026
    Präsident Wolodymyr Selenskyj steht am Rednerpult bei der Berlin Security Conference.
    Präsident Wolodymyr Selenskyj steht am Rednerpult bei der Berlin Security Conference.

    Nach Midterms - Was bedeutet der Sieg der US-Demokraten für die Ukraine?

    05:36 Minuten04.11.2026
    Die gestärkte Rolle der Demokraten dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. Viele von ihnen unterstützen deutlich die Seite der Ukraine. Dadurch dürfte es zum Beispiel schwieriger werden, Kiew zu weitreichenden Zugeständnissen zwingen.
    Der neu gewählte Kongress nimmt seine Arbeit allerdings erst Anfang Januar auf. Vor den Wahlen wurde in US-Medien spekuliert, ob Trump im Fall einer deutlichen Niederlage zu umso konfrontativeren Entscheidungen in der Außenpolitik übergehen könnte. Seine ersten Reaktionen lassen jedoch - bei allen Vorbehalten - zunächst eher auf Gesprächsbereitschaft mit den Demokraten schließen als auf eine Politik der Vergeltung.

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