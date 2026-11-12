Gesetzespläne

Bundestag (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Der Bund kann zur Umsetzung der Pläne Geld zur Verfügung stellen, die Durchführung ist allerdings Sache der Bundesländer. Bisher haben die Länder das sehr unterschiedlich geregelt.

Redner der Koalition betonten in der Debatte, mit dem neuen Gesetz wolle man inbesondere Kindern aus benachteiligten Familien mehr Chancen eröffnen. Linke und Grüne kritisierten dagegen, das Gesetz sorge zwar für mehr Diagnostik, für Personal und Betreuung in den Kitas gebe es aber zu wenig Geld. Die AfD erklärte grundsätzlich ihre Zustimmung, bezweifelte aber, dass das Gesetz angesicht von Fachkräftemangel und finanzieller Überforderung der Kommunen eine Wirkung haben wird.

Bei den Ländern stoßen die Pläne zum Teil auf Widerstand; Sachsens Kultusminister Clemens von der CDU sagte, der Bundesrat wolle deshalb den Vermittlungsausschuss anrufen. Wenn der Bund beschließe, dass es in den Kitas höhere Standards geben solle, dann müsse er die dafür nötigen Erzieherinnen und Erzieher auch bezahlen, sagte Clemens.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.