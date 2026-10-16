Altersvorsorge

Fritz Güntzler (CDU/CSU) spricht im Plenarsaal des Bundestages einer Debatte zur geplanten Frühstartrente. (picture alliance / dpa / Celine Frohnapfel)

Günzler führte aus, es sei auch gut, dass die Menschen sähen, dass der Kapitalmarkt nicht schlecht sei. Der SPD-Haushaltspolitiker Thews sprach von einem Schritt, der vielen Menschen beim Aufbau einer vernünftigen Altersversorgung helfe.

Die rentenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Schielke-Ziesing, kritisierte den vom Staat eingezahlten Betrag als zu niedrig. Das eigentliche Problem sei das heruntergewirtschaftete Rentensystem. Der Grünen-Abgeordnete Schmidt monierte, die Frühstartrente zementiere soziale Ungleichheit. Die rentenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Vollath, bezeichnete das Vorhaben als Steuergeschenk für die Finanzbranche.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.