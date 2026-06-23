Rentenreform
Länger leben, länger arbeiten

Die Rentenkommission hat vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter allmählich mit steigender Lebenserwartung zu erhöhen. Die sogenannte Rente mit 63 soll wegfallen. Ist das gerecht?

    Illustration: Eine alte Frau im Rollator fährt auf einer Abwärtskurve und zieht ein Sparschwein hinter sich her
    Das Rentensystem steht schon lange unter Druck. Kann die geplante Reform das Auskommen der nächsten Generationen sichern? (IMAGO / fStop Images / Malte Mueller)
    Die Alterssicherungskommission, eine Fachkommission aus Experten und Politikern, hat im Auftrag der Bundesregierung Vorschläge erarbeitet, wie man das Rentensystem auch künftig sichern will. Vorgesehen sind unter anderem eine kapitalgedeckte Zusatzrente, die Einbindung von Selbstständigen in die gesetzliche Rente und auch die Abschaffung von beitragsfreien Minijobs. 

    Inhalt

    Rentenreform: Vorschläge zum Renteneintrittsalter

    Das Renteneintrittsalter soll an die Lebenserwartung gekoppelt werden und in den kommenden Jahren allmählich ansteigen – ab 2041 alle zehn Jahre um ein halbes Jahr. Den Berechnungen der Kommission nach bedeutet das, dass Beschäftigte 2041 erst mit 67,5 Jahren und 2051 dann mit 68 in Rente gehen können. In den 2090er-Jahren würde dann die Rente mit 70 gelten.
    Die Berechnungen sollen regelmäßig überprüft werden. Das Verhältnis Arbeitsjahre zu Rentenjahre soll ungefähr bei 2:1 liegen. 
    Das Foto zeigt die Beine eines älteren Paares. Beide gehen auf dem Straßenpflaster und tragen Sandalen. Am oberen Bildrand ist zu sehen, dass die beiden Hand in Hand gehen.
    Das Foto zeigt die Beine eines älteren Paares. Beide gehen auf dem Straßenpflaster und tragen Sandalen. Am oberen Bildrand ist zu sehen, dass die beiden Hand in Hand gehen.

    RenteReformvorschläge wecken Hoffnung und Sorgen

    16:46 Minuten23.06.2026
    Ein Ausweis der Deutschen Rentenversicherung liegt zusammen mit Euro Banknoten
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    Kommission zur RentenreformHat die Rente eine Zukunft?

    30:38 Minuten22.06.2026
    Wirtschaft und Gesellschaft
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    33 Rentenempfehlungen - machen sie die Rente sicher?

    24:39 Minuten22.06.2026
    Um die Ausgaben für die Rente zu senken, soll den Empfehlungen zufolge ein früherer Renteneintritt ohne Abschläge wie die sogenannte Rente mit 63 nicht mehr möglich sein. Für Menschen mit belastenden Arbeitsbiografien und gesundheitlichen Problemen soll es aber neue Regelungen geben. Wie genau diese aussehen sollen, ist noch unklar. 

    Argumente für ein höheres Renteneintrittsalter

    Der Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr spricht sich für die Erhöhung des Renteneintrittsalters aus, weil angesichts der steigenden Lebenserwartung 45 Beitragsjahre nicht mehr als hohe Zahl angesehen werden können wie noch vor Jahrzehnten. Daher müsse man die abschlagsfreie Rente an die gestiegene Lebenserwartung binden. 
    Senioren sitzen auf einer Parkbank am Fluss.
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    WirtschaftsweiseRentenbeitrag von Beamten wäre "symbolisch wichtig"

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    Interview Veronika GrimmHöhere Rente dank neuer Kapitalsäule?

    07:35 Minuten22.06.2026

    Das Problem des Arbeitskräftemangels

    Die Rente mit 63 wird laut Felbermayr zu einem großen Teil von Personen in Anspruch genommen, die nicht krank sind und die eher mittlere oder höhere Einkommen haben. Das Ende der Frühverrentung würde sehr viel Geld sparen, etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr, „und es würde auch dazu führen, dass mehr Menschen im Erwerbsleben bleiben, wenn sie denn können, was angesichts des Arbeitskräftemangels in Deutschland auch höchst willkommen wäre“. Derzeit verschwinden durch den frühen Eintritt in die Rente etwa 125.000 Vollzeitkräfte vom Arbeitsmarkt. 

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    Altersarmut müsse man zielgerichtet bekämpfen statt mit der Gießkanne, etwa durch Erwerbsminderungsrenten und Arbeitsunfähigkeitsrenten, so der Wirtschaftsweise.  

    Kritik an der Kopplung an die Lebenserwartung

    Philipp Türmer, Bundesvorsitzender der Jusos, sieht es kritisch, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu binden, weil die Lebenserwartung nicht gleichmäßig steigt.
    „Man redet von einer allgemeinen Lebenserwartung, das ist aber ein statistischer Wert“, sagt der Sozialdemokrat. Die Lebenserwartung steige vor allem bei denen, die viel verdienen und die in wenig anstrengenden Jobs beschäftigt sind. Bei Menschen, die weniger verdienen und körperlich anstrengenden Tätigkeiten nachgehen, stagniere die Lebenserwartung.  
    Daher sei es ungerecht, das Renteneintrittsalter an die allgemeine Lebenserwartung zu koppeln. „Dann haben nämlich diejenigen, die früh anfangen zu arbeiten, in körperlich anstrengenden Jobs sind, deutlich weniger von der Rente.“
    Türmer hätte deswegen eine Kopplung an die Beitragsjahre als deutlich gerechter empfunden. So könne sichergestellt werden, dass diejenigen, die früh anfangen zu arbeiten – häufig in anstrengenden Jobs – auch früher in Rente können. 
    Interview
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    RentendiskussionJuso-Chef Türmer: Kopplung an Beitragsjahre wäre besser

    10:53 Minuten22.06.2026
    Skulpturen eines Bullen und eines Bären vor der Frankfurter Börse: Sie stehen für die Bewegungen des Marktes.
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    RentenreformVdK-Präsidentin Bentele bewertet Aktienmodell zurückhaltend

    11:59 Minuten22.06.2026
    Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, hält sich mit einer Bewertung noch zurück. Auch sie weist darauf hin, dass Menschen in stark belastenden Berufen und mit niedrigeren Einkommen eine geringere Lebenserwartung haben. Die sei innerhalb Deutschlands regional noch unterschiedlich. Es sei aber noch unklar, unter welchen Bedingungen Menschen früher in Rente gehen sollen können. 