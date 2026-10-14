Gesundheitspolitik

Die schwarz-rote Koalition will die Notfallmedizin modernisieren. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Um Notaufnahmen und Rettungskräfte zu entlasten, soll die Versorgung von Patienten effizienter gesteuert werden. Unter anderem sollen Hilfesuchende künftig in integrierten Notfallzentren eine ambulante medizinische Erstversorgung erhalten. Zudem wird den Plänen zufolge die Rufnummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung ausgebaut.

Mehrere Rettungsorganisationen kritisieren den Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium. Sie befürchten durch die Reform eine Unterfinanzierung und fehlendes Mitspracherecht.

Der Bundestag entscheidet heute unter anderem auch über eine Erhöhung der Tabaksteuer sowie die Verlängerung von Bundeswehr-Auslandseinsätzen im Südsudan und im Roten Meer ab.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.