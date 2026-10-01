Nach elf Jahren
Bundeswehr beendet Einsatz im Irak - letzte Soldaten sind zurück

​Die Bundeswehr hat ihren Einsatz im Irak nach elf Jahren beendet.

    Ds helle Schild mit der Aufschrift "MN Camp Erbil" steht vor grünen Militärzelten.
    Schild am Eingang des Bundeswehr-Feldlagers in Erbil (picture alliance / photothek / Kira Hofmann)
    Die ‌letzten 28 deutschen ⁠Soldatinnen und ⁠Soldaten landeten auf dem Luftwaffenstützpunkt Wunstorf in Niedersachsen, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Zuvor war das Feldlager in Erbil an die irakische Regierung übergeben worden. Am Mittwoch hatte bereits die US-Armee ihren Abzug aus dem Land offiziell abgeschlossen.
    Der deutsche Einsatz hatte im Februar 2015 begonnen. Ziel ⁠war, die irakischen Streit- ⁠und Sicherheitskräfte im Kampf gegen die IS-Terrormiliz ⁠zu beraten und zu unterstützen. Das Bundesverteidigungsministerium betonte, der Einsatz sei auf Wunsch des Irak beendet worden.
    Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.