Nach elf Jahren

Die letzten 28 deutschen Soldatinnen und Soldaten landeten auf dem Luftwaffenstützpunkt Wunstorf in Niedersachsen, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Zuvor war das Feldlager in Erbil an die irakische Regierung übergeben worden. Am Mittwoch hatte bereits die US-Armee ihren Abzug aus dem Land offiziell abgeschlossen.
Der deutsche Einsatz hatte im Februar 2015 begonnen. Ziel war, die irakischen Streit- und Sicherheitskräfte im Kampf gegen die IS-Terrormiliz zu beraten und zu unterstützen. Das Bundesverteidigungsministerium betonte, der Einsatz sei auf Wunsch des Irak beendet worden.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.