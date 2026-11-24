Falls Russland Atomwaffen im All stationiert, will Deutschland Mittel des elektronischen Kampfes einsetzen (Archivbild). (IMAGO / CHROMORANGE / IMAGO / Ales Utouka)

Die Streitkräfte würden in diesem Fall die Mittel "Stören, Blenden und Hacken" einsetzen, sagte ein Sprecher des Kommandos Cyber- und Informationsraum der Nachrichtenagentur AFP. Ziel wäre es, mit "Mitteln des elektronischen Kampfes" Signale an Satelliten zu blockieren oder diese mit "offensiven Cybermitteln" lahmzulegen.

Nach Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" plant Russland, zeitnah den Satelliten "Sputnik-S" ins All zu bringen, der mit einem Atomsprengsatz versehen sein soll. Eine Zündung des Sprengsatzes würde zum Ausfall von Satelliten im erdnahen Orbit führen. Das hätte schwerwiegende Auswirkungen auf das zivile Leben.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.