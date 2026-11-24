Mehr als nur ein Strich am Nachthimmel: Satelliten bestimmen den Alltag der Menschen auf der Erde erheblich (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Mehr als 15.000 Satelliten ziehen um die Erde. Sie sorgen für Telefon- und Internetverbindungen, liefern Wetterdaten und Informationen über den Zustand der Erde, ermöglichen präzise Navigation und militärische Aufklärung. Fotos und Radarbilder aus dem All sind beispielsweise im Ukrainekrieg unerlässlich, um Truppenbewegungen des Gegners zu überwachen. Der Weltraum ist – wie Operationen in der Luft, zu Wasser und an Land – wichtiger Bestandteil militärischer Konflikte.

Immer wieder gibt es feindliche Attacken, etwa wenn Satelliten aus Russland extrem nah an Satelliten heranfliegen, die die Bundeswehr nutzt oder die Daten für die Truppen der Ukraine liefern. Viele Satelliten einzeln auszuschalten, ist technisch unmöglich. Aber die Detonation einer Kernwaffe könnte ganze Satellitennetze lahmlegen.

Zündet eine Kernwaffe im Weltraum, so geschieht dies im luftleeren Raum lautlos und ohne gewaltige Druckwelle. Zwar gelangt kaum Strahlung auf den Erdboden, aber die Schäden sind dennoch immens: Zigtausende Trümmerstücke rasen durch das All und zerstören Satelliten. Sie bleiben für Jahrzehnte eine tödliche Gefahr – langfristig sorgen Kollisionen von Schrottteilen und kaputten Satelliten für eine lawinenartige Zunahme von Weltraummüll.

Energiereiche Teilchen verteilen sich um die Erde und überlasten die elektronischen Bauteile vieler Satelliten. Die meisten Objekte fallen aus – manche erst Wochen oder Monate nach der Explosion. Je nach Stärke und Ort der Explosion könnten mehr als 95 Prozent aller Satelliten betroffen sein. Auf der Erdoberfläche könnten großflächig Stromnetze zusammenbrechen – ein gewaltiger Blackout wäre die Folge.

Nach dem Weltraumvertrag der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1967 ist es nicht zulässig, Massenvernichtungswaffen ins All zu bringen. Anfang der 1960er-Jahre hatten die USA und die Sowjetunion etliche Atombomben in der Hochatmosphäre oder im Weltraum gezündet.

Am bekanntesten ist das Projekt „Starfish Prime“, bei dem die USA 1962 eine Kernwaffe 400 Kilometer hoch über dem Pazifik zur Explosion brachten. Auf Hawaii wurden Stromnetze und Telefonleitungen beschädigt. Von den nicht einmal 100 Satelliten, die es damals gab, wurden überraschend viele zerstört.

Daher haben sich die Raumfahrtgroßmächte damals darauf geeinigt, künftig keine Kernwaffen mehr im All zu zünden. Russland hat den Vertrag bisher nicht gekündigt.

Trümmer und Strahlung sind eine Bedrohung für alle Satelliten – egal, welches Land sie gestartet hat. Eine Panzerung ist kaum möglich. Allenfalls militärische Satelliten verfügen über einen gewissen Schutz gegen Strahlenschäden. Aber auch der sichert kein dauerhaftes Überleben.

Eine Nuklearexplosion im All würde auch Russland und China schwer treffen – allerdings sind die USA am stärksten verwundbar, weil sie über die meisten Satelliten verfügen. Die Gerüchte um einen Satelliten mit Atomwaffen dürften ins Kalkül Russlands passen, da sie für viel Verunsicherung sorgen.

Dabei ist keineswegs ein Satellit nötig, um eine Atomwaffe im All zu zünden. Man könnte auch eine Rakete mit Sprengkopf starten und in entsprechender Höhe explodieren lassen. Das geht sehr viel einfacher und schneller, ist aber genauso verheerend.

In unserem irdischen Alltag sind wir extrem von Satellitensignalen abhängig, auch wenn das den meisten kaum bewusst ist. Ohne Daten aus dem All würde der Wetterbericht sehr viel schlechter, Unwetterwarnungen wären kaum noch möglich.

Ohne GPS- oder Galileo-Satelliten wäre nicht nur die Navigation erschwert: Ohne das präzise Zeitsignal bräche alles zusammen, was perfekt synchronisiert ablaufen muss: Strom- und Computernetze sind nicht mehr funktionstüchtig. Geldautomaten fielen aus, Telefonverbindungen brächen zusammen, Notrufsysteme versagten. Wir wären ganz schnell um rund 50 Jahre zurückgeworfen, ins vordigitale Zeitalter.

Allerdings kann eine Atomexplosion allein nicht alle Satelliten zerstören: Besonders verwundbar sind Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen in etwa 500 bis 800 Kilometer Höhe. Dort befinden sich z.B. die Starlink-Satelliten und viele Satelliten zur Erdbeobachtung und militärischen Aufklärung.

Die Navigationssatelliten u.a. aus den USA, Europa, Russland und China sind im mittleren Erdorbit unterwegs, etwa 20.000 Kilometer hoch. Im geostationären Orbit, 36.000 Kilometer über dem Äquator, kreisen viele Wetter-, Kommunikations- und Aufklärungssatelliten. Wollte man alle Satelliten lahmlegen, bräuchte man etliche Bomben in unterschiedlichen Höhen.