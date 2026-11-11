Verteidigungsministerium

Chinesische Drohnen und Autos sollen nicht mehr auf Bundeswehrgelände zum Einsatz kommen. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ingo Schulz / Eibner-Pressefoto)

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte dem Deutschlandfunk, sie würden vor allem durch Fabrikate aus Europa ersetzt. Hintergrund sind Befürchtungen, dass Daten gesammelt und an chinesische Geheimdienste weitergeleitet werden könnten. Nach Angaben des Ministeriums kann zudem ein Fahrverbot für Fahrzeuge verhängt werden, die vernetzt und mit Sensoren ausgestattet werden.

Fachleute warnen seit langem davor, vernetzte chinesische Drohnen und Autos auf Militärgelände zuzulassen. Vor kurzem stellten die Streitkräfte des NATO-Landes Norwegen bei einer Heimatschutz-Übung fest, dass Mietwagen aus chinesischer Produktion Aufnahmen gemacht hatten. Chinesische Firmen weisen Spionage-Anschuldigungen immer wieder zurück. Allerdings sind Unternehmen in der Volksrepublik gesetzlich verpflichtet, gesammelte Daten im Zweifelsfall an Sicherheitsbehörden weiterzuleiten.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.