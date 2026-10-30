"Gen Z regelt"

Bundesweit sind für Samstag Demonstrationen der Bewegung "GenZ regelt" angekündigt. (Archivbild) (picture alliance/dpa | Christoph Reichwein)

Die Initiatoren fordern von der Politik ein stärkeres Eintreten für die Belange junger Menschen - etwa durch Investitionen in Bildung, Gesundheit und Klimaschutz sowie durch Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten. Die Situation vieler junger Menschen sei prekär, hieß es. Außerdem kritisieren die Veranstalter, die Diskussion über mögliche Ausschreitungen wie zuvor in Frankreich gehe an den eigentlichen Anliegen der jungen Menschen vorbei. Die Demonstranten würden unter Generalverdacht gestellt. Auch zahlreiche Stimmen aus Politik, Kommunen und Jugendverbänden fordern, die Anliegen der jungen Generation ernst zu nehmen. Parteiübergreifend riefen Politiker zu einem friedlichen Verlauf der Proteste auf.

Im Vorfeld hatten die deutschen Sicherheitsbehörden vor einer möglichen Unterwanderung etwa durch linksextreme Kräfte wie zuvor in Frankreich gewarnt. Den Behörden des Bundes liegen jedoch keine weitergehenden Erkenntnisse zu gewalttätigen Ausschreitungen vor, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums betonte.

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Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.