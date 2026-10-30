Verständnis und Misstrauen: Debatte um „Gen Z regelt”

Junge Menschen wollen am Samstag in mehr als 30 Städten für bessere Bildung und mehr politische Teilhabe demonstrieren. Dazu aufgerufen hat die Initiative “Gen Z regelt”. Was bisher über sie bekannt ist.

    Emma Hübner, Steve und Lina Friedrich (v.li.), Organisatoren der Initiative "Gen Z regelt", sprechen auf einer Pressekonferenz vor den bundesweiten Demonstrationen am Samstag (31.10.). Sie sitzen an einem Tisch vor Mikrofonen.
    Organisatoren der Proteste kritisieren die mediale Fixierung auf mögliche Ausschreitungen statt auf Forderungen der Demonstrierenden. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)
    Die Initiative "Gen Z regelt" hat zu bundesweiten Protesten am Samstag aufgerufen. Die Bewegung ist mithilfe von Social Media rasant gewachsen. Ihre Organisationsstruktur ist jedoch in weiten Teilen unklar. In mehr als 30 Städten sollen Demonstrationen stattfinden, zu denen sich bisher fast 150.000 Menschen angemeldet haben sollen. Ihre Forderungen stoßen in Teilen der Gesellschaft auf Verständnis. Zugleich gibt es Befürchtungen, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. 
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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    Inhalt

    Organisation und TikTok-Trend: Wer steckt hinter "Gen Z regelt"? 

    Nach Angaben eines der Organisatoren besteht das Organisationsteam von "Gen Z regelt" aus rund 30 jungen Menschen, die sich erst vor wenigen Wochen über soziale Medien gefunden haben.  
    Die Bewegung ist demnach durch einen TikTok-Trend entstanden, in dem zu Demos am 31. Oktober und am 20. November aufgerufen wurde. Das sei vor allem unter vielen jungen Menschen viral gegangen, die zuvor bereits in sozialen Bewegungen und im Klimaschutz aktiv gewesen seien. Anschließend wurde eine Website gestaltet, um zu bundesweiten Protesten aufzurufen. 
    Schülerin hebt bei einer Schülerdemo lachend die Arme und zeigt ihre Jacke mit Aufklebern gegen Wehrpflicht und AfD sowie zum Schulstreik und der Antifa
    Schülerin hebt bei einer Schülerdemo lachend die Arme und zeigt ihre Jacke mit Aufklebern gegen Wehrpflicht und AfD sowie zum Schulstreik und der Antifa

    Jugendforscher Kilian HampelDer Generationenvertrag ist nicht mehr haltbar

    13:32 Minuten30.10.2026

    Von Bildung bis Wehrpflicht: Welche Ziele die Bewegung verfolgt  

    Die Initiative hat einen breiten Forderungskatalog: mehr Geld für Schulen und Bildung, aber auch für Psychotherapie und ein bezahlbares Leben. Darüber hinaus gibt es Forderungen nach mehr sozialer und Generationengerechtigkeit, nach mehr Klimaschutz sowie nach einem Nein zur Wehrpflicht. 
    Genau diese Themen bewegen junge Menschen seit Jahren, kann Sozialforscher Kilian Hampel aus seiner eigenen Arbeit bestätigen. 
    Bei vielen hätten sich Ohnmachtsgefühle und eine Art Dauerkrisenmodus verfestigt. Sie hätten den Eindruck gewonnen, nicht gehört und mit ihren Problemen alleingelassen zu werden. 
    Fünf Studenten sitzen vor einem Unigebäude an einem Tisch, über den eine Kufiya ausgebreitet wurde. Ihnen wird ein Mikrofon entgegengehalten.
    Fünf Studenten sitzen vor einem Unigebäude an einem Tisch, über den eine Kufiya ausgebreitet wurde. Ihnen wird ein Mikrofon entgegengehalten.

    Jugendproteste angekündigtWer steckt hinter "Gen Z regelt"?

    29:37 Minuten29.10.2026

    Unterstützung aus der Politik: Verständnis für die Forderungen  

    Ihre Forderungen hat die Initiative in einem Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bekräftigt. Unterzeichnet wurde das Schreiben unter anderem von der Vorsitzenden der Bundestagsfraktion die Linke, Heidi Reichinnek, und der Grünen-Politikerin Ricarda Lang.
    Auch die Jugendorganisationen beider Parteien unterstützen die geplanten Proteste. Gleiches gilt für den Leipziger Oberbürgermeister und Städtetagspräsidenten Burkhard Jung (SPD). Die Politik müsse die Anliegen junger Menschen ernstnehmen, so Jung gegenüber den Funke-Medien. Dieser Einschätzung schließt sich Jugendforscher Hampel an.  
    Bildmarke im Deutschlandfunk-Design
    Bildmarke im Deutschlandfunk-Design

    Gen Z regeltWas bislang über die Jugendproteste bekannt ist

    04:04 Minuten30.10.2026

    Sorgen vor Ausschreitungen: Warnung vor "französischen Zuständen"  

    Obwohl sich die Initiative selbst explizit gegen Gewalt ausspricht, haben sich zahlreiche Schülervertretungen sowie die Bundesschülerkonferenz von der Bewegung und den geplanten Demonstrationen distanziert. Sie begründen das unter anderem mit der unklaren Organisationsstruktur der Initiative. Zudem planen sie eine eigene Demonstration für bessere Bildungspolitik am 20. November in Berlin.  
    Auch in Teilen der der Sicherheitsbehörden und der Politik stößt die Initiative auf Ablehnung. Dort überwiegt die Sorge vor Ausschreitungen.   
    Sowohl der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Jochen Kopelke, als auch Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) warnen vor "französischen Zuständen". Die Junge Union Berlin-Mitte forderte darüber hinaus den Einsatz der Bundeswehr, um "Terror wie in Paris" zu verhindern. 
    Das Bild zeigt eine Diskokugel unter blauem Himmel, an einem Kran hängend. In der unteren Bildhälfte ist ein halbtransparenter blauer Halbkreis zu sehen.
    Das Bild zeigt eine Diskokugel unter blauem Himmel, an einem Kran hängend. In der unteren Bildhälfte ist ein halbtransparenter blauer Halbkreis zu sehen.

    Gen Z regeltAufstand einer enttäuschten Generation?

    09:24 Minuten28.10.2026
    Polizisten stehen in einer Straße, im Hintergrund ist Feuer zu sehen. Links am Straßenrand stehen Passanten.
    Polizisten stehen in einer Straße, im Hintergrund ist Feuer zu sehen. Links am Straßenrand stehen Passanten.

    Frankreich außer Kontrolle? - Krawalle, Polizeigewalt und Wahlkampf

    34:58 Minuten19.10.2026
    Ein behelmter Polizist in voller Montur und Gesichtsmaske steht vor einem brennendem Hintergrund
    Ein behelmter Polizist in voller Montur und Gesichtsmaske steht vor einem brennendem Hintergrund

    Sozialproteste in Europa - Gleiche Sorgen, unterschiedliche Reaktionen

    13:08 Minuten19.10.2026
    Jugendforscher Hampel hingegen rechnet nicht mit größeren Ausschreitungen wie zuletzt in Frankreich. Die Ausgangslage und die Protestkultur in Deutschland seien andere. 
    Auch die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel sagte, es gebe keine konkreten Hinweise darauf, dass es in der Hauptstadt zu Szenen wie in Paris kommen könnte. 
    Online-Text: Rade Janjusevic, Quellen: Deutschlandfunk