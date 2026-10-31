"Gen Z regelt"

Bundesweit sind für Samstag Demonstrationen der Bewegung "GenZ regelt" angekündigt. (Archivbild) (picture alliance/dpa | Christoph Reichwein)

Die Organisatoren riefen ausdrücklich zu friedlichem Protest auf. Sie fordern von der Politik ein stärkeres Eintreten für die Belange junger Menschen - etwa durch Investitionen in Bildung, Gesundheit und Klimaschutz sowie durch Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten. Die Situation vieler junger Menschen sei prekär, hieß es.

Veranstalter kritisieren Diskussion über mögliche Gewalt

Eine der Sprecherinnen der Initiative, Dinter, sagte im Deutschlandfunk , die Generation Z habe das Gefühl, dass auf ihre Zukunft keine Rücksicht genommen werde und Politiker ihr nicht zuhörten. Sie wies Warnungen etwa der Sicherheitsbehörden vor einer Unterwanderung der Proteste zurück. Es werde Stimmung gemacht und mit einem Gewaltnarrativ versucht, von den Forderungen abzulenken.

Auch zahlreiche Stimmen aus Politik, Kommunen und Jugendverbänden fordern, die Anliegen der jungen Generation ernst zu nehmen. Parteiübergreifend riefen Politiker zu einem friedlichen Verlauf der Proteste auf. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner von der CDU kündigte im Fall von Krawallen ein hartes Durchgreifen an.

Im Vorfeld hatten die deutschen Sicherheitsbehörden vor einer möglichen Unterwanderung etwa durch linksextreme Kräfte wie zuvor in Frankreich gewarnt. Den Behörden des Bundes liegen jedoch keine weitergehenden Erkenntnisse zu gewalttätigen Ausschreitungen vor, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums betonte.

Grüne schlagen Treffen von Jugendlichen mit Merz vor

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dröge hat vor den Jugendprotesten mehr Aufmerksamkeit für die Kritik junger Menschen gefordert. Diese seien zu Recht wütend, weil die Bundesregierung ihre Anliegen nicht ernst genug nehme, sagte Dröge der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen-Politikerin schlug vor, Bundeskanzler Merz solle Vertreter von Jugendorganisationen zum Dialog ins Kanzleramt einladen.

"GenZ regelt!" versteht sich als unabhängiger, überparteilicher und loser Zusammenschluss junger Menschen, die sich "für unsere Jugend und für unsere Zukunft" stark machen, heißt es in einer Erklärung. Die Co-Organisatorin der Berliner Demo, Kaja Schwab, sagte, Azubis, Schülerinnen, Schüler und Studierende hätten sich über Social Media zusammengefunden, "weil wir es satt haben, dass der Jugend nicht zugehört wird". Der Initiative wurde zuletzt Intransparenz vorgeworfen. Die Bundesschülerkonferenz distanzierte sich deshalb von den Protestaufrufen.

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Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.