Der ÖPNV soll künftig bundesweit auch für Gelegenheitsfahrer preiswert und unkompliziert nutzbar sein. (picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer)

Das berichtet die "Rheinische Post" und bezieht sich auf eine ihr vorliegende Beschlussvorlage. Gedacht ist dabei an einen sogenannten "In/Out-Tarif". Dabei checken Fahrgäste mit ihrem Mobiltelefon ein und wieder aus. Das Konzept soll Nordrhein-Westfalen ausarbeiten, wo es bereits ein vergleichbares und landesweit verfügbares Angebot gibt. Das Bundesland bringt den Vorschlag gemeinsam mit Hamburg in die morgen beginnende Herbstkonferenz ein.

NRW-Verkehrsminister Krischer sagte der Zeitung, wer nur gelegentlich Bus und Bahn fahre, müsse genauso unkompliziert und zu fairen Konditionen unterwegs sein können wie Vielfahrer mit dem Deutschlandticket.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.