Das bislang letzte Spiel gegen Russland bestritt die deutsche Eishockeynationalmannschaft der Männer am 11.11.2021 beim Deutschland-Cup. (picture alliance / Andreas Gora)

Der CAS hat geurteilt, dass Russland bei der Eishockey-WM in Deutschland im Mai 2027 mitspielen darf. Die vom Eishockey-Weltverband IIHF angeführten Sicherheitsbedenken seien nicht ausreichend belegt.

Russland ist grundsätzlich für die WM qualifiziert, weil die Weltrangliste 2022 nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine und der anschließenden Suspendierung der Mannschaft eingefroren wurde. Ob und wie das aktuelle Urteil umgesetzt wird, ist nun eine hochpolitische Entscheidung.

Denn es könnte zum Boykott einzelner Spiele kommen. In Lettland ist es per Gesetz ausdrücklich verboten, im Sport gegen Russland anzutreten. Die lettische Nationalmannschaft ist für die WM qualifiziert und spielt mit Deutschland in Gruppe A. Auch andere Länder kündigten an, nicht gegen Russland zu spielen.

Finnlands Verbandschef Heikki Hietanen sagte: "Wir versuchen derzeit, so viele Länder wie möglich hinter einer gemeinsamen Front zu versammeln, um der IIHF mitzuteilen, dass keiner von uns in der aktuellen Situation gegen Russland spielen wird." Man werde "nicht gegen Russland spielen, solange der Angriffskrieg gegen die Ukraine andauert".

Auch Norwegen kündigte an, Spiele gegen Russland zu verweigern. Gegen alle anderen Länder werde man antreten, ein Boykott des Turniers insgesamt ist das also nicht. Die Teams aus Tschechien und Schweden haben inzwischen auch verkündet, dass sie nicht gegen die russische Mannschaft spielen werden.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) steht damit unter Druck. Im Extremfall könnte er die Ausrichtung der Weltmeisterschaft zurückgeben. "Natürlich müssen wir uns als DEB auch mit der Option befassen, dass wir diese Weltmeisterschaft zurückgeben", sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz bei "MagentaSport". Als Grund nannte er unter anderem mögliche Mehrkosten durch verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.

Es könnte zum großen sportpolitischen Konflikt kommen, wenn die Bundesregierung dem russischen Team die Einreise verweigert. Kanada, das zum Jahreswechsel die U20-WM ausrichtet, kündigte an, keine Visa an russische Spieler zu vergeben.

Die Bundesregierung sehe die Entscheidung des CAS "sehr kritisch", teilte ein Sprecher auf Anfrage des Deutschlandfunks mit. Man setze sich seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine "im Kreis der Schengen-Mitgliedstaaten für eine einheitlich restriktive Visumpolitik gegenüber Russland ein". Die Bundesregierung schrieb, sie werde sich "zeitnah" mit dem DEB austauschen.

Die Bundesregierung steckt in einer Zwickmühle. Denn das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die nach Beginn des russischen Angriffskriegs ausgesprochenen Einschränkungen gegen Teams und Sportler aus Russland vorläufig aufgehoben. Einem Bericht der Sportschau zufolge informierte das IOC die Weltverbände, dass sie ihre Qualifikationswettbewerbe für Olympia nur noch in Ländern austragen sollen, die auch Menschen aus Russland die Einreise ermöglichen.

Für Deutschland könnte das Folgen haben. Denn München bewirbt sich mit Unterstützung der Bundesregierung um die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Und wenn Deutschland die erforderlichen Rahmenbedingungen nicht einhält, indem russischen Sportlern die Einreise verweigert wird, könnte das Auswirkungen auf die Bewerbung haben. Der sogenannte "strategische Dialog" des IOC mit möglichen Bewerbern für die Spiele 2036 soll im März 2027 starten, die Eishockey-WM beginnt im Mai.

Auf der anderen Seite könnte eine Teilnahme Russlands bei dem Turnier in Deutschland von Moskau als politischer Erfolg dargestellt werden. Die Entscheidung wird bereits politisch genutzt: "Die Diskriminierung im Eishockey ist beendet", sagte der russische Sportminister Michail Degtjarjow, der zugleich dem russischen olympischen Komitee vorsteht, im russischen Fernsehen. "Der Platz bei der WM gehört rechtmäßig uns."