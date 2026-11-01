"Gen Z regelt"

CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei traurig, dass friedlicher Protest teilweise kaum mehr möglich sei. Für einige sei es der perfekte Deckmantel für Gewalt und Ausschreitungen gewesen. Der hessische Ministerpräsident Rhein, CDU, äußerte sich schockiert. Wer sich so verhalte, wie die Angreifer in der Frankfurter Innenstadt, stelle sich außerhalb der Gesellschaft.

In Frankfurt waren nach einer friedlichen Demonstration Polizisten angegriffen, Scheiben eingeschlagen und Geschäfte geplündert worden. Auch in anderen Städten hatte es Ausschreitungen gegeben.

Zehntausende waren bundesweit dem Aufruf der Gruppierung "GenZ regelt" zu Protesten gefolgt. Sie versammelten sich in mehr als 30 Städten und forderten mehr Geld für Schulen, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. "GenZ" ist ein Begriff für die Altersgruppe der heute 14- bis 29-Jährigen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.