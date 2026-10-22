PHP-Sicherheitslücke

Der CDU-Politiker Mark Henrichmann (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Henrichmann betonte, Künstliche Intelligenz mache aus Schwachstellen, die bisher als kaum ausnutzbar gegolten hätten, "echte Einfallstore". Die aktuelle Sicherheitslücke sei eine der ernstesten der vergangenen Jahre. Der Fall zeige, wie verwundbar staatliche Einrichtungen seien.

Der Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Fischer sagte der Deutschen Presse-Agentur, Systeme ohne Sicherheitsupdate dürften unter keinen Umständen weiter am Netz bleiben. Jede ungeschützte PHP-Anwendung sei derzeit eine offene Tür für Kriminelle. Nach einer erfolgreichen Attacke sei zudem oft schwer nachzuvollziehen, welche Daten abgeflossen seien. Fischer forderte, Betreiber müssten für vergleichbare IT-Krisen besser vorbereitet sein. Notfallpläne sollten bereits vorliegen, damit Sicherheitslücken schneller eingedämmt werden könnten.

Wegen der Sicherheitswarnung waren weltweit zahlreiche Internetseiten abgeschaltet worden, darunter Angebote von Privatunternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Vorsorglich vom Netz genommen wurden unter anderem Seiten von Behörden, Kommunen, Krankenhäusern und Universitäten.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt Betreibern von Webseiten und Onlinediensten, verfügbare Sicherheitsupdates umgehend einzuspielen und ihre Systeme auf mögliche Auffälligkeiten zu überprüfen. Nach Einschätzung von Fachleuten dürfte es Monate dauern, bis die vielen betroffenen Systeme abgesichert sind.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.