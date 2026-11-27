Johannes Winkel (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Man müsse von Maximalpositionen Abstand nehmen, um zu einer Lösung zu kommen, sagte Winkel im Deutschlandfunk . Der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union, Reddig (CDU), nannte den Vorschlag im ZDF ein Kompromissangebot an die SPD. Die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission habe gute Vorschläge gemacht, wie die Rente verbessert werden könne, sagte Reddig. "Dort haben wir beschlossen, dass wir die Rente mit 63 sogar abschaffen und ersetzen durch eine Regelung, die vor allem die Menschen trifft, die körperlich nicht mehr können", sagte Reddig. Dies stieß aber auf Widerstand sowohl in der SPD als auch in Teilen der Union, weshalb die Gesamtreform seit Monaten blockiert ist.

Dem neuen Vorschlag zufolge sollen diejenigen weiterhin Anspruch auf die abschlagsfreie Rente haben, die 45 Versicherungsjahre vorweisen können und in ihrem Arbeitsleben weniger als 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient haben. Langjährig Beschäftigte mit höherem Einkommen müssten hingegen höhere Abschläge hinnehmen, wenn sie vor Erreichen der regulären Altersgrenze in Rente gehen.

Die Renten-Fachfrau der SPD-Bundestagsfraktion, Klose, nannte den Vorschlag nicht hinnehmbar. "Ich finde die Grenzen, die da gesetzt werden, viel zu niedrig", sagte sie. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Esdar, sagte im Deutschlandfunk , der Vorschlag würde "90 Prozent derjenigen schlechter stellen, die heute die Rente nach 45 Jahren abschlagsfrei bekommen". Sie begrüßte zumindest, dass die Union sich "kompromissbereit" zeige.

Bundesarbeitsminister Schweitzer sagte gestern Abend in Berlin, er freue sich über die Vorschläge, zwar nicht inhaltlich, aber sie machten deutlich, dass auf allen Seiten Bewegung eingetreten sei, sagte der SPD-Politiker. Er habe ein großes Interesse daran, dass man schnell vorankomme.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.