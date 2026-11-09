Steinmeier-Nachfolge

Bundeskanzler Merz und die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (Archivbild) (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann)

Am frühen Nachmittag wollen Merz und Aigner gemeinsam vor die Presse treten. Die 61-Jährige wäre die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze der Bundesrepublik Deutschland. Die Wahl des Nachfolgers von Bundespräsident Steinmeier in der Bundesversammlung findet im Januar statt. CSU-Chef Söder hatte Aigner bereits vor Monaten als Kandidatin ins Spiel gebracht. Merz selbst präsentierte zunächst keine Kandidatin. Dies brachte ihm auch parteiintern den Vorwurf ein, ihm sei das Verfahren entglitten.

Aigner wird auch von den Sozialdemokraten unterstützt. Befürworter gibt es zudem bei den Grünen. Abgelehnt wird die CSU-Politikerin dagegen von der AfD und der Linkspartei.

Kritik von AfD und Linken

Die AfD-Vorsitzende Weidel sagte, Aigner habe als Präsidentin des Bayerischen Landtags mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie die Rolle der Parteipolitikerin nicht ablegen könne. Die Linken-Vorsitzende Schwerdtner meinte, sie hätte sich gewünscht, dass Union und SPD über die eigenen Reihen hinausgeschaut und eine Kandidatin gesucht hätten, die das Land zusammenbringe.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.