Kai Havertz von Arsenal London im Duell mit Josip Stanisic vom FC Bayern München. (AFP / KARL-JOSEF HILDENBRAND)

In der Münchner Allianz Arena brachte Eze (25.) die Gäste aus London in Führung. Davies (35.) glich noch vor der Pause für die Bayern aus. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Kane (61.) einen Handelfmeter zur zwischenzeitlichen Führung der Gastgeber. Arsenal kam jedoch durch Rice (82.) noch zum Ausgleich.

Weiter geht es für die Bayern in der Champions League am 3. November bei Atlético Madrid.

RB Leipzig musste die zweite Niederlage im dritten Spiel hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Demichelis verlor bei Real Madrid in Spanien mit 1:4 (0:1). Silva (44.), Güler (52.), Mbappé (83.) und der frühere Leipziger Diomande (87.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Gomis (85.) gelang zwischenzeitlich der Anschlusstreffer für die Sachsen. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen steht Leipzig im Kampf um das Weiterkommen in der Ligaphase unter Druck. Nächster Gegner ist am 4. November Manchester City in der Red Bull Arena.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.