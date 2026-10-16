Sergei Sokolow (r), Chefredakteur der Nowaja Gaseta (imago stock&people)

Nach Angaben der Redaktion wurde der Journalist nach der Durchsuchung seiner Wohnung abgeführt und zum Ermittlungskomitee in Moskau gebracht. Dort sei er als Zeuge vernommen worden und anschließend in die Redaktion zurückgekehrt. Die Vernehmung stand nach Angaben der "Nowaja Gaseta" im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ihren Journalisten Oleg Roldugin, der zu Korruption in hohen russischen Kreisen recherchiert.

Die "Nowaja Gaseta" ⁠gehört zu den bekanntesten ‌investigativen Medien Russlands. Sie verfügt nur noch über eine Ausgabe im Internet. Die russischen Behörden stufen sie als sogenannten ausländischen Agenten ein.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.