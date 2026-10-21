Künstliche Intelligenz

Die Apps von Deepseek und ChatGPT auf einem Smartphone-Bildschirm (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andy Wong)

Das Handelsministerium in Peking erklärte, die USA versuchten unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit, China auszugrenzen. Man werde die Lage genau beobachten und alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der eigenen legitimen Interessen ergreifen. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin des Außenministeriums.

Das US-Heimatschutzministerium hat nach eigenen Angaben unter anderem angeordnet, DeepSeek-Produkte aus den IT-Systemen ziviler Bundesbehörden zu entfernen. Die Regierung in Washington wirft chinesischen KI-Unternehmen vor, ihre Modelle mithilfe der Antworten führender amerikanischer KI-Systeme gezielt trainiert und so deren Fähigkeiten übernommen zu haben. Peking weist dies zurück.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.