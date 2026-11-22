Auf der 31. Weltklimakonferenz ist nach wie vor keine Einigung erzielt worden. (Imago | Arnulf Hettrich)

Die Delegationen sollen ihn nun zunächst prüfen und heute früh dann gemeinsam darüber beraten und abstimmen, so Kurum. Die Sitzung dazu soll um sieben Uhr unserer Zeit beginnen.

Die EU und andere Staaten hatten kritisiert, dass im bisherigen Entwurf ein Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas nicht direkt erwähnt wird. Sie argumentieren, damit falle man hinter den Stand von 2023 zurück. Der neue Textvorschlag enthält aber nach Informationen von Nachrichtenagenturen erneut kein Bekenntnis zur Abkehr von den fossilen Energien. Allerdings gibt es einen allgemeinen Querverweis auf einen schon 2023 in Dubai gefällten Beschluss, dass sich die Welt schrittweise von diesen fossilen Energieträgern – den Haupttreibern der eskalierenden Klimakrise - verabschieden soll. Als Beitrag für eine klimafreundliche Energiewende soll ein globales Elektrifizierungsziel dienen.

"Entwurf nicht ausbalanciert"

Eine Vertreterin der Europäischen Union hatte am Samstag erklärt, der bisherige Entwurf sei nicht ausbalanciert. Es brauche wesentliche Änderungen. Andernfalls sei es möglich, dass es keine Abschlusserklärung gebe. Panama erklärte bereits, einen gemeinsamen Beschluss zu blockieren, wenn es keine ehrgeizigeren Bekenntnisse zum Klimaschutz gebe. Beschlüsse auf den Klimagipfeln werden in der Regel einstimmig gefasst. EU-Klimakommissar Hoekstra sagte, kein Deal sei besser als ein schlechter Deal.

Schneider: "Müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen"

Bundesumweltminister Schneider sagte, er hoffe, dass man in Antalya ein gutes Ergebnis erzielen werde. Gleichzeitig mahnte er, "wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen". Einige Teilnehmerländer wollten nicht, dass auf der Konferenz von fossilen Brennstoffen gesprochen werde, weil sie damit viel Geld verdienten, ergänzte der SPD-Politiker mit Blick auf Ölförderländer wie Saudi-Arabien und Russland.

Viele Delegierte schon wieder abgereist

Die Weltklimakonferenz sollte offiziell eigentlich am Freitag enden, wurde aber verlängert. In Antalya hatten zeitweise tausende Delegierte aus rund 200 Staaten über weitere Schritte zur Eindämmung der Klimakrise verhandelt. Inzwischen sind allerdings viele Teilnehmer schon abgereist.

Seit zehn Jahren gilt das Pariser Klimaabkommen, in dem sich die Teilnehmerländer auf eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit geeinigt hatten. Laut einer aktuellen Prognose der Vereinten Nationen steuert die Welt mit der derzeitigen Klimapolitik auf einen Anstieg um 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu.

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Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.