Zwei Teilnehmer der COP31 im türkischen Antalya. Dort könnte auch eine Entscheidung über die Zukunft des IPCC fallen. (picture alliance / Anadolu / Osmancan Gurdogan)

Der Weltklimarat (IPCC) ist eine von UN-Organisationen ins Leben gerufene zwischenstaatliche Institution mit dem Auftrag, Regierungen eine wissenschaftliche Basis für Entscheidungen zu liefern. Dafür treffen sich hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt und tragen das vorhandene Wissen zu Sachstandsberichten zusammen. Aktuell läuft die Arbeit am siebten Sachstandsbericht.

Die letzte Sitzung des Weltklimarates Mitte Oktober in Addis Abeba (Äthiopien) musste unterbrochen werden, weil sich die Teilnehmenden zerstritten hatten.Verschiedene Mitgliedsländer beklagten nämlich, dass Forschende aus dem globalen Norden überdurchschnittlich bei der Arbeit an den Sachstandsberichten vertreten seien, weil die reichen Industriestaaten deutlich mehr Geld in Forschung investieren. Es gehe daher nicht gerecht zu, es brauche mehr Zeit für Perspektiven aus dem globalen Süden.

Diese Kritik kommt von Staaten wie Saudi-Arabien, Russland, Indien und China. Also von Ländern, die teilweise für ihre Blockadehaltung in Klimaverhandlungen bekannt sind – und von denen einige als Ölförderstaaten wenig Interesse an einer Abkehr von fossilen Energien haben.

Doch beteiligte Wissenschaftler:innen widersprechen: Durch ihre wissenschaftliche Herangehensweise sei sehr wohl für Diversität und Inklusivität gesorgt.

Sie wollen weitermachen. Doch durch den Abbruch der Sitzung steht der IPCC jetzt zunächst ohne Finanzierung da und der Zeitplan für den nächsten Sachstandsbericht gerät in Gefahr.

Der siebte Sachstandsbericht wäre eine wichtige Basis für die weiteren Klimaverhandlungen, konkret für die sogenannte Globale Bestandsaufnahme. Hierbei wird 2028 das nächste Mal Bilanz gezogen:

Wie sehen die Klimaziele der Nationalstaaten aus?

Wie steht es um die Erderwärmung?

Wie groß sind die Schäden durch den Klimawandel?

Der siebte Sachstandsbericht sollte ursprünglich vor der Globalen Bestandsaufnahme erscheinen. Er wäre eine wichtige wissenschaftliche Grundlage für die dann anstehenden politischen Gespräche.

Die letzte (und erste) Globale Bestandsaufnahme gab es 2023 auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Kurz zuvor war der sechste Sachstandsbericht erschienen. Er lieferte die Basis für die ambitionierten Dubai-Ziele zur Verdreifachung des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Abkehr von fossilen Energien.

Der siebte Sachstandsbericht hätte durch seine breite Autor:innenbasis noch mehr Gewicht für den wichtigen Schritt der nächsten Globalen Bestandsaufnahme. Bleibt der IPCC aber blockiert, wird er nicht rechtzeitig fertig.

Der siebte Sachstandsbericht hätte durch seine breite Autorenbasis noch mehr Gewicht für den wichtigen Schritt der nächsten Globalen Bestandsaufnahme. Bleibt der IPCC aber blockiert, wird er nicht rechtzeitig fertig.

Die Klimakonferenz könnte zum Beispiel in einem der Abschlussdokumente unterstreichen, wie wichtig es wäre, dass der nächste Sachstandsbericht rechtzeitig fertig wird. Das wäre ein diplomatisches Zeichen.

Hierfür würde sich zum Beispiel die von Australien anvisierte sogenannte „Cover decision“ eignen, gewissermaßen eine politische Mantelentscheidung der Klimakonferenz.

Nur: Ob beispielsweise die Ölstaaten dabei wären, ist fraglich. Schon in den letzten Jahren hatte sich Saudi-Arabien häufig dagegen gewehrt, den IPCC in solchen Erklärungen zu erwähnen.

Gerade Saudi-Arabien steht auch immer wieder im Verdacht, durch gezielte Veröffentlichungen staatlicher Institute, wissenschaftliche Diskurse verwässern zu wollen, und die Klimawissenschaft zu schwächen. Die Einnahmen aus dem Ölgeschäft durch den Staatskonzern Saudi-Aramco sind für den Staat die wichtigste Einkommensquelle.

Deutschland macht sich bereits in den ersten Tagen der Klimakonferenz erkennbar für den IPCC stark. Die deutsche Umweltstaatssekretärin Heike Henn erklärte, Wissenschaft sei ein wichtiges Element, um Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren.