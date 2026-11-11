Worst-Case-Szenarien entwerfen mögliche Folgen der Erderwärmung. (Symbolfoto) (picture alliance / Shotshop / Dmitry Rukhlenko)

Seit 2010 hat sich das Tempo der Erderwärmung fast verdoppelt, auf rund 0,36 Grad pro Jahrzehnt. Der State of the Climate Report vom Oktober 2026 beginnt mit dem Satz: „Wir erleben eine rasche Destabilisierung des Klimasystems der Erde.“

Wissenschaftler arbeiten mit verschiedenen Szenarien, um in die Zukunft zu blicken. Genau wissen wir aber nicht, was auf uns zukommt. Sogenannte Worst-Case-Szenarien beschreiben besonders drastische Verläufe der Erderwärmung. Sie können dabei helfen, auf mögliche Katastrophenfälle besser vorbereitet zu sein.





Wie viel Treibhausgas die Menschheit ausstößt. Wie viel davon Ozeane und Wälder aufnehmen. Fachleute sprechen von Kohlenstoffsenken. Drittens: Wie heftig das Klima darauf reagiert, die sogenannte Klimasensitivität. Wie stark sich die Erde erwärmt, hängt vor allem von drei Unbekannten ab.

Die Emissionen haben wir selbst in der Hand. Die anderen beiden Größen lassen sich nur abschätzen.

Setzen die Staaten ihre heutige Klimapolitik fort, erwärmt sich die Erde laut dem Emissions Gap Report des UN-Umweltprogramms vom Oktober 2026 bis 2100 um 2,8 Grad. Mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln bleibt die Erwärmung unter diesem Wert. Aber auch extremere Verläufe können nicht ausgeschlossen werden: Mit immer noch zehn Prozent Wahrscheinlichkeit werden es mehr als 3,4 Grad Erwärmung.

Noch weiter reicht das neue Worst-Case-Szenario der Klimaforschung. Wenn Staaten keine Klimapolitik betreiben und weiterhin sehr viele Treibhausgase ausstoßen, würde sich die Erde bis 2100 im Mittel um 3,3 Grad erwärmen. Auch hier gibt es eine Spanne an möglichen Ergebnissen, die von 2,6 bis 4,4 Grad reicht.

Nach Berechnungen des Fachportals Carbon Brief überschreitet die Erwärmung im neuen Hoch-Szenario bis 2150 in rund 60 Prozent der Modellläufe vier Grad – mit potenziell extremen Folgen für die Lebensbedingungen auf der Erde.

Was die Lage noch schwieriger macht, sind Rückkopplungen: Schmelzendes Eis macht die Erdoberfläche dunkler, sie schluckt dadurch mehr Sonnenlicht. Wälder und Böden nehmen zudem weniger Kohlenstoff auf, wenn es heißer wird.

Was ist die Klimasensitivität?

Die Klimasensitivität gibt an, wie stark sich die Erde langfristig erwärmt, wenn sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre verdoppelt. Der Weltklimarat nennt drei Grad als besten Schätzwert, sehr wahrscheinlich sind es zwei bis fünf Grad. Nach oben reicht die Spanne weiter als nach unten. Statistiker sprechen von einem „Fat Tail“. Dort liegen unwahrscheinliche, aber besonders verheerende Szenarien.

Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, warnt mit Kollegen vor einem „Hothouse Earth“-Szenario.

Eine Heißzeit könnte drohen, wenn mehrere Kippelemente ihre Schwelle überschreiten - zum Beispiel, wenn das grönländische Eisschild abschmilzt oder der Amazonas-Regenwald austrocknet. Sie ließe sich auch mit späteren Emissionssenkungen kaum verlassen. Die Theorie ist umstritten, ausgeschlossen ist sie nicht.

Was das bedeuten könnte, beschreibt Peter Stott vom britischen Wetterdienst Met Office: „Ganze Regionen, ganze Länder werden unbewohnbar, weil man die Menschen vor so großen Folgen schlicht nicht mehr schützen kann.“

Im Februar 2026 forderte Stott mit acht Kollegen in der Fachzeitschrift Nature eine international beauftragte Bewertung der globalen Klimarisiken. Während der Weltklimarat IPCC zusammenfasst, was die Forschung mit größter Sicherheit weiß, würde eine Risikobewertung zuerst fragen, was passieren könnte – und erst dann, wie wahrscheinlich es ist.

So denken wir auch im Alltag, wenn wir Versicherungen abschließen oder Deiche gegen Hochwasser bauen, die statistisch nur einmal in hundert Jahren auftreten.

Als Beispiel nennen die Autoren London: In einem Gedankenspiel führt eine Sturmflut dazu, dass ein Sperrwerk an der Themse die Wassermassen nicht mehr aufhalten kann. Die Stadt würde überflutet und müsste langfristig aufgegeben werden. Von diesem Schaden aus rechnet man zurück, wie wahrscheinlich er ist.

„Die Risikobewertung setzt beim Schaden an, beim wirklich Schlimmen, das passieren könnte“, sagt Stott.

Er schlägt dafür einen Klimarisiko-Beirat bei den Vereinten Nationen vor. Institutionen von der Weltwetterorganisation WMO bis zum Kinderhilfswerk UNICEF sollen gemeinsam vermessen, wie groß mögliche Katastrophen wären und was sich durch rechtzeitige Emissionssenkungen noch vermeiden lässt.

Über Worst-Case-Szenarien zu sprechen, könnte also helfen, extreme Folgen der Erderhitzung zu durchdenken – um sie im nächsten Schritt besser verhindern zu können, so die Wissenschaftler um Peter Stott.

RCP steht für „Representative Concentration Pathway“, eine Gruppe von Szenarien, die 2007 ausgewählt wurde. Die Zahl im Namen steht für zusätzliche Wärmeleistung pro Quadratmeter Erdoberfläche im Jahr 2100 (8.5 Watt bei RCP 8.5).

RCP 8.5 sollte eine Welt ohne Klimapolitik beschreiben, die ihren Energiebedarf vor allem mit Kohle deckt. Der Pfad markierte das obere Ende des Denkbaren und hätte rund 4,9 Grad Erwärmung bis 2100 zur Folge gehabt.

Im April 2026 legte ein internationales Forscherteam die Szenarien für den nächsten Bericht des Weltklimarats vor. Den bisherigen Extrempfad, zuletzt als SSP5-8.5 weitergeführt, halten die Forscher für unplausibel. Wind- und Solarstrom sind viel billiger geworden, der Kohleverbrauch stagniert, viele Staaten betreiben zumindest etwas Klimapolitik.