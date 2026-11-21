EU-Ratspräsident António Costa (dpa / Ansgar Haase)

Um die direkten Beiträge der Mitgliedsstaaten zu reduzieren, schlägt Costa unter anderem die Einführung einer Digitalsteuer vor. Große Internet-Konzerne sollen demnach drei Prozent auf Umsätze etwa aus Online-Werbung zahlen. Costa will seinen Vorschlag bei einem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag präsentieren. Frankreich lehnte ihn bereits ab. Der Entwurf bleibe hinter dem zurück, was insbesondere im Bereich der Agrarpolitik erforderlich sei.

Merz: Volumen des EU-Kompromissvorschlags weiter zu hoch

Bundeskanzler Merz hält den Kompromissvorschlag nicht für zustimmungsfähig. Dieser sei ein erster Schritt, das Volumen sei aber weiterhin zu hoch, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Praktisch alle EU-Mitgliedsstaaten stünden vor der Herausforderung, ihre Haushalte zu konsolidieren. Ein EU-Haushalt, der gleichzeitig über 40 Prozent wachse, passe nicht in diese Zeit.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.