Debatte über Stromsteuer

Söder: Keine neue "Glaubwürdigkeitslücke" schaffen (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Mit der Rücknahme eines bereits beschlossenen Gesetzes entstünde eine neue Glaubwürdigkeitslücke, sagte Söder im ZDF. Aus Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten lässt sich die Senkung der Stromsteuer auch anders finanzieren, etwa durch nicht abgerufene Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds. Auch eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne halte er für möglich.

Seit der jüngsten Haushaltsbereinigungssitzung gibt es besonders in der CDU Unmut, weil die unter anderem von Kanzler Merz geforderte Stromsteuersenkung für alle Verbraucher nicht beschlossen wurde. Finanzminister Klingbeil von der SPD zeigte sich für die Maßnahme grundsätzlich offen, fordert aber eine Gegenfinanzierung.

Am Dienstag soll der Koalitionsausschuss eine Lösung finden.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.