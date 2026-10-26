Tschechien

Demonstration in der Prager Altstadt (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Ondrej Deml)

Die zentrale Kundgebung fand auf dem Altstädter Ring in Prag statt. Für Anfang November wurden weitere Protestaktionen angekündigt. Oppositionsparteien, Bürgerinitiativen und Medienvertreter fordern, dass der Gesetzentwurf der Koalition von Regierungschef Babis gestoppt wird.

Die rechtspopulistische Koalition will die öffentlich-rechtlichen Medien künftig direkt aus dem Staatshaushalt finanzieren. Kritiker befürchten, dass damit das Fernsehen und der Rundfunk direkt von der Regierungsmacht abhängig und zu deren Sprachrohr gemacht werden soll. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.