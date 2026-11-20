Gipfeltreffen der "Koalition der Willigen" (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Erwartet werden mehr als 500 Vertreter von Wirtschaft, Politik und Institutionen. Teilnehmen werden auch Bundeskanzler Merz und Bundeswirtschaftsministerin Reiche sowie der ukrainische Ministerpräsident Korezkyj. Laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer sind verschiedene Kooperationsvereinbarungen geplant.

Gestern hatten sich in Berlin bereits die Unterstützerstaaten der Ukraine zu einem Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen getroffen. Merz stellte im Anschluss baldige Friedensgespräche unter Beteiligung der Ukraine, Russlands, der USA und Europas in Aussicht. Merz sagte, selbstverständlich sei man zu Gesprächen mit Russland bereit. Als möglichen Ort für die Verhandlungen nannte der Kanzler die Vereinigten Arabischen Emirate.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.