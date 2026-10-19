Nach Krawallen

Yannick Bury (CDU) (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Haßelmann, sagte der "Rheinischen Post", sie sei tief erschrocken über die Zerstörungswut. Viele Menschen hätten aber auch friedlich demonstriert. Sie müssten mit ihren Anliegen Gehör finden. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Bünger, betonte, die Proteste seien Ausdruck einer großen Verzweiflung. Immer mehr Menschen verlören das Vertrauen auf bessere Lebensverhältnisse.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Bury rief Deutschland dazu auf, die Ereignisse in Frankreich als Warnung zu verstehen. Zum einen sehe man dort, was passiere, wenn Linksextremismus verharmlost werde. Zum anderen machten sich links und rechts Extremisten breit, wenn die politische Mitte notwendige Reformen blockiere.

Die AfD-Fraktionschefin Weidel bezeichnete die Ausschreitungen in Frankreich als Alarmsignal "für ganz Europa". Als Ursache nannte sie offene Grenzen und Massenmigration.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.