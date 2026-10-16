Ein Rednerpult mit dem Logo der Jungen Union (JU) (Archivbild) (picture alliance / dts-Agentur / -)

Für das Amt des JU-Chefs bewirbt sich erneut Amtsinhaber Winkel (CDU). Als Gastredner will der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst (CDU) zu den Delegierten sprechen.

Die jährliche Konferenz findet vor dem Hintergrund zahlreicher Auseinandersetzungen in der schwarz-roten Koalition in Berlin statt. Im vergangenen Jahr hatte sich die JU gegen das Rentenpaket von Union und SPD gestellt. Seitdem hat Bundeskanzler Merz in seiner Partei vor allem durch die Niederlagen bei den Landtagswahlen im September an Autorität verloren.

Der CDU-Vorsitzende will am Samstag eine Rede auf der Tagung halten. Zuvor wird Digitalminister Wildberger (CDU) zu den Delegierten sprechen. Dabei geht es um einen Leitantrag, über den die Junge Union beraten will, mit dem Titel "Lust auf Zukunft – Deutschland zum KI-Anwendungsweltmeister machen". Zum Abschluss des Treffens am Sonntag wird CSU-Chef Söder erwartet.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.