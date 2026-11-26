Das Logo des DGB. (dpa | Ralf Hirschberger)

Dies geht aus einem Schreiben des stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Körzell an Bundestagsabgeordnete hervor, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Darin warnt Körzell vor solchen Kürzungen. Laut den DGB-Berechnungen auf Grundlage eines Kompromissvorschlags der irischen Ratspräsidentschaft vom Oktober für den Haushalt würden vom Jahr 2028 an bis zu 334.000 Menschen weniger von bestimmten Förderprogrammen etwa zur Beschäftigungsförderung profitieren.

Grund ist, das von einer Etatkürzung auch der sogenannte Europäische Sozialfonds betroffen wäre. Dieser unterstützt Maßnahmen in den Mitgliedsstaaten zur beruflichen Qualifizierung sowie zu Arbeitsmarktintegration, Förderung benachteiligter Gruppen und sozialer Inklusion.

Inzwischen werden in der EU noch stärkere Kürzungen diskutiert als sie Irland vorgeschlagen hatte.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.