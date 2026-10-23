Derzeit wüten in Indonesien die heftigsten Waldbrände seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Ruß setzte sich auf den Malereien ab. Durch die Hitze würden Korrosionsprozesse beschleunigt, sagte ein Archäologe. So könne ein Feuer die Höhlenmalereien sogar ohne direkten Kontakt mit den Flammen ruinieren.
In einer Höhle auf der Insel Muna vor der Insel Sulawesi wurde eine rötlich gefärbte Handschablone auf ein Alter von mindestens 67.800 Jahren datiert.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.