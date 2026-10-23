Indonesien
Die ältesten Höhlenmalereien der Welt sind bedroht

Die ältesten Höhlenmalereien der Welt in Indonesien sind durch Waldbrände bedroht. Hitze und Rauch könnten nach Angaben von Forschern den Verfall der über 67.000 Jahre alten Kunstwerke beschleunigen.

    Ein Mensch zeigt in einer Höhle eine Höhlenmalerei.
    Eine vermutlich mehr als 67.000 Jahre alte Höhlenmalerei in Indonesien. Gefunden in einer Höhle auf der Insel Muna vor der Insel Sulawesi. Es handelt sich um eine Handschablone. (picture alliance / Cover Images / Maxime Aubert)
    Derzeit wüten in Indonesien die heftigsten Waldbrände seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Ruß setzte sich auf den Malereien ab. Durch die Hitze würden Korrosionsprozesse beschleunigt, sagte ein Archäologe. So könne ein Feuer die Höhlenmalereien sogar ohne direkten Kontakt mit den Flammen ruinieren.
    In einer Höhle auf der Insel Muna vor der Insel Sulawesi wurde eine rötlich gefärbte Handschablone auf ein Alter von mindestens 67.800 Jahren datiert.
    Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.