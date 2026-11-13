Die Linke nach dem Wahlerfolg: Regieren oder Agitieren?

Die Linke verdoppelt bundesweit ihre Mitgliederzahl und greift in Berlin nach dem Roten Rathaus. Doch der rasante Zuwachs bringt interne Spannungen: Der Nahost-Streit und radikale Akteure an der Basis belasten die Parteiführung.

Elif Eralp und Tobias Schulze sitzen im Plenarsaal des Berliner Abgeordnetenhauses und schauen besorgt.
Steht aktuell im Fokus: Elif Eralp, Fraktionsvorsitzende der Linkenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, hier mit Tobias Schulze, Co-Fraktionsvorsitzender. (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)
Bei den Landtagswahlen in Berlin im September hat die Linke mit 25,7 Prozent ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2023 fast verdoppelt. Spitzenkandidatin Elif Eralp wird aller Voraussicht nach Regierende Bürgermeisterin.
Der Berliner Triumph ist Teil eines bundesweiten Aufschwungs, der kaum für möglich gehalten wurde. Doch das rasante Wachstum verändert das Gesicht der Partei und birgt erhebliches Konfliktpotenzial.

Überblick

Drei Gründe für den Erfolg der Linken: Mieten, Social Media und AfD-Votum

Einer der Schlüssel zu diesem historischen Erfolg der Partei liegt auf dem angespannten Wohnungsmarkt. In Berlin leben 85 Prozent der Menschen zur Miete. Die Linke versprach konsequenten Mieterschutz und die Umsetzung des Volksentscheids zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne.
Laut dem Düsseldorfer Politologen Stefan Marschall profitierte die Partei auch von einer effizienten Social-Media-Kampagne. Dabei seien bestimmt Personen nach vorne gestellt worden, mit denen Menschen für die Partei gewonnen werden konnten, "die sich vorher nicht politisch gebunden haben".
Elif Eralp (vorne) und weitere Vorsitzende der Berliner Linken laufen eine Treppe hinunter.
Elif Eralp (vorne) und weitere Vorsitzende der Berliner Linken laufen eine Treppe hinunter.

Die Linke in Berlin: Großer Erfolg bringt große Probleme

18:59 Minuten11.11.2026
Demonstrant der Initiative Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co ist als lila-gelbes Einhorn oder Trojanisches Pferd verkleidet und hält ein Schild mit dem Wort "Enteignung" in die Höhe (05.09.2026, Berlin)
Demonstrant der Initiative Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co ist als lila-gelbes Einhorn oder Trojanisches Pferd verkleidet und hält ein Schild mit dem Wort "Enteignung" in die Höhe (05.09.2026, Berlin)

Wohnkrise in BerlinLetzter Ausweg Enteignung?

17:57 Minuten17.09.2026
Tobias Schulze, Co-Fraktionsvorsitzender der Berliner Linken, antwortet im Berliner Abgeordnetenhaus in der Pause der Fraktionssitzung während eines Statements auf Fragen der Journalisten.
Tobias Schulze, Co-Fraktionsvorsitzender der Berliner Linken, antwortet im Berliner Abgeordnetenhaus in der Pause der Fraktionssitzung während eines Statements auf Fragen der Journalisten.

Koalitionsgespräche: Schulze (Linke) verteidigt Rot-Grün-Rot in Berlin

13:53 Minuten02.11.2026
Besonders wichtig für die Linke war aber ein drittes Moment: Die gemeinsame Abstimmung der Unions-Fraktion mit der AfD-Fraktion im Bundestag kurz vor der Bundestagswahl 2025. Es ging dabei um strengere Regeln für Asyl-Bewerber. Dass die Union gemeinsam mit der AfD abstimmte, löste bundesweite Proteste aus.
Die Fraktionschefin Heidi Reichinnek reagierte darauf mit einer flammenden Rede, die viral ging („Auf die Barrikaden!“). In der Folge verdoppelte sich die bundesweite Mitgliederzahl innerhalb von zwei Jahren auf 130.000. Co-Parteichefin Ines Schwerdtner spricht von einem „Luxusproblem“, als der Partei kurzzeitig sogar die Mitgliedsausweise ausgingen.

Neue Basis gegen alte Genossen: Wie sich die Linke verändert

Die Linke ist jünger, weiblicher, westdeutscher, akademischer und migrantischer geworden. Viele Neumitglieder stammen aus sozialen Bewegungen und kennen die oft spröden Abläufe klassischer Parteiarbeit nicht, während langjährige Genossen mit neuen Gepflogenheiten wie der Abfrage von Pronomen fremdeln. Da es kaum Aufnahmehürden gibt, gleicht die neue Basis für die Parteispitze zudem einer Blackbox.
Podcast: Studio 9
Podcast: Studio 9

Die Linke in Neukölln - erfolgreich und umstritten

04:42 Minuten02.11.2026
Podcast: Studio 9
Podcast: Studio 9

Rot-Grün-Rot in Berlin - Gefahr oder Chance für die Stadt?

07:47 Minuten19.10.2026
Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow begrüßt zwar den neuen Schwung, warnt aber vor tiefen Zerwürfnissen in der Außen- und Religionspolitik.

„An manchen Stellen habe ich das Gefühl, es ist eine Identitätspolitik. Es ist nicht mehr, ich bin Mitglied der Linken, weil ich für eine progressive Politik eintrete, sondern ich bin in der Linken, um Israel zu delegitimieren. Und dann sage ich, an der Stelle müssen wir uns dann irgendwann mal ehrlich machen als Partei.“

Bodo Ramelow

Spaltung der Linken: Streit um Israel und den Nahost-Konflikt

Besonders der Nahost-Konflikt nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 spaltet die Partei. Zwar einigte man sich beim Bundesparteitag im Juni 2026 in Potsdam auf einen Kompromiss, der eine Zweistaatenlösung sowie das Existenzrecht Israels bekräftigt und zugleich das israelische Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet.
Ein Mann mit einer Israel-Flagge steht vor der Synagoge in Halle (Saale), wo Blumen und Kerzen stehen und liegen.

Antisemitismus in Deutschland – Judenhass von allen Seiten

Antisemitismus in Deutschland – Judenhass von allen Seiten

Jüdinnen und Juden in Deutschland werden immer häufiger angefeindet. Judenhass kommt dabei nicht allein von rechtsextremen Gruppen. Wie verbreitet ist Antisemitismus inzwischen?
Immerhin 30 Prozent der Delegierten stimmten jedoch für einen Gegenantrag ohne Nennung des israelischen Existenzrechts. Innerhalb der Partei berichten Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Shalom, die sich gegen Antisemitismus einsetzt, von massiven Diffamierungen als „Genozidleugner“ durch Teile der eigenen Basis. 

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Eklat in Berlin-Neukölln: Radikale Aktivisten belasten die Linke

Wie brüchig der Parteifrieden ist, zeigt sich besonders im Berliner Bezirk Neukölln. Dort fielen im Wahlkampf einzelne Akteure mit israelfeindlichen Parolen auf.
Zudem posierte auf der Neuköllner Wahlparty der Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak mit dem Chef eines kriminellen Clans und räumte später Fehler in der Kommunikation ein. Auch der radikale Palästina-Aktivist Ibrahim Ibrahim, vor dem selbst Spitzenkandidatin Eralp Angst geäußert hatte, feierte dort mit.
Kommentare und Themen der Woche
Kommentare und Themen der Woche

Kommentar - Die Linke und Vanessa Emde: Eine Partei ohne Kompass

03:01 Minuten05.11.2026
Podcast: Studio 9
Podcast: Studio 9

Vor dem Parteitag in Berlin - Wie berechtigt ist die Angst vor der Linken?

07:22 Minuten30.10.2026
Beim Landesparteitag im November eskalierte der Konflikt schließlich offen: Draußen protestierten Aktivisten gegen eine Regierungsbeteiligung und die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde solidarisierte sich öffentlich mit Ibrahim, woraufhin die Parteiführung ihren Fraktionsausschluss einleitete.

Richtungsstreit überschattet Koalitionsverhandlungen

Während die Berliner Spitze um Co-Landeschef Maximilian Schirmer für die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen Geschlossenheit einfordert, werden diese zugleich von einem Richtungsstreit in der Partei überschattet..
Politologe Marschall sieht die Partei im Spannungsfeld zwischen pragmatischer Parlamentspartei und ideologischer Bewegungspartei. Dies könne zu Konflikten führen, verstärkt durch jene, „die denken, eine Partei müsste auf jeden Fall 1 zu 1 ihre Ziele umsetzen“.
Ob der Wahlerfolg von Dauer ist, hängt nun maßgeblich davon ab, wie die Linke jene Teile ihrer neuen Basis einbindet oder begrenzt, die sich den demokratischen Regeln der Partei verweigern.
Onlinetext: Philipp Jedicke / Quelle: Hintergrund DLF