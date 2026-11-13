Steht aktuell im Fokus: Elif Eralp, Fraktionsvorsitzende der Linkenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, hier mit Tobias Schulze, Co-Fraktionsvorsitzender. (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Bei den Landtagswahlen in Berlin im September hat die Linke mit 25,7 Prozent ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2023 fast verdoppelt. Spitzenkandidatin Elif Eralp wird aller Voraussicht nach Regierende Bürgermeisterin.

Der Berliner Triumph ist Teil eines bundesweiten Aufschwungs, der kaum für möglich gehalten wurde. Doch das rasante Wachstum verändert das Gesicht der Partei und birgt erhebliches Konfliktpotenzial.

Einer der Schlüssel zu diesem historischen Erfolg der Partei liegt auf dem angespannten Wohnungsmarkt. In Berlin leben 85 Prozent der Menschen zur Miete. Die Linke versprach konsequenten Mieterschutz und die Umsetzung des Volksentscheids zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne.

Laut dem Düsseldorfer Politologen Stefan Marschall profitierte die Partei auch von einer effizienten Social-Media-Kampagne. Dabei seien bestimmt Personen nach vorne gestellt worden, mit denen Menschen für die Partei gewonnen werden konnten, "die sich vorher nicht politisch gebunden haben".

Besonders wichtig für die Linke war aber ein drittes Moment: Die gemeinsame Abstimmung der Unions-Fraktion mit der AfD-Fraktion im Bundestag kurz vor der Bundestagswahl 2025. Es ging dabei um strengere Regeln für Asyl-Bewerber. Dass die Union gemeinsam mit der AfD abstimmte, löste bundesweite Proteste aus.

Die Fraktionschefin Heidi Reichinnek reagierte darauf mit einer flammenden Rede, die viral ging („Auf die Barrikaden!“). In der Folge verdoppelte sich die bundesweite Mitgliederzahl innerhalb von zwei Jahren auf 130.000. Co-Parteichefin Ines Schwerdtner spricht von einem „Luxusproblem“, als der Partei kurzzeitig sogar die Mitgliedsausweise ausgingen.

Die Linke ist jünger, weiblicher, westdeutscher, akademischer und migrantischer geworden. Viele Neumitglieder stammen aus sozialen Bewegungen und kennen die oft spröden Abläufe klassischer Parteiarbeit nicht, während langjährige Genossen mit neuen Gepflogenheiten wie der Abfrage von Pronomen fremdeln. Da es kaum Aufnahmehürden gibt, gleicht die neue Basis für die Parteispitze zudem einer Blackbox.

Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow begrüßt zwar den neuen Schwung, warnt aber vor tiefen Zerwürfnissen in der Außen- und Religionspolitik.

„An manchen Stellen habe ich das Gefühl, es ist eine Identitätspolitik. Es ist nicht mehr, ich bin Mitglied der Linken, weil ich für eine progressive Politik eintrete, sondern ich bin in der Linken, um Israel zu delegitimieren. Und dann sage ich, an der Stelle müssen wir uns dann irgendwann mal ehrlich machen als Partei.“ Bodo Ramelow

Besonders der Nahost-Konflikt nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 spaltet die Partei. Zwar einigte man sich beim Bundesparteitag im Juni 2026 in Potsdam auf einen Kompromiss, der eine Zweistaatenlösung sowie das Existenzrecht Israels bekräftigt und zugleich das israelische Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet.

Immerhin 30 Prozent der Delegierten stimmten jedoch für einen Gegenantrag ohne Nennung des israelischen Existenzrechts. Innerhalb der Partei berichten Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Shalom, die sich gegen Antisemitismus einsetzt, von massiven Diffamierungen als „Genozidleugner“ durch Teile der eigenen Basis.

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Wie brüchig der Parteifrieden ist, zeigt sich besonders im Berliner Bezirk Neukölln. Dort fielen im Wahlkampf einzelne Akteure mit israelfeindlichen Parolen auf.

Zudem posierte auf der Neuköllner Wahlparty der Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak mit dem Chef eines kriminellen Clans und räumte später Fehler in der Kommunikation ein. Auch der radikale Palästina-Aktivist Ibrahim Ibrahim, vor dem selbst Spitzenkandidatin Eralp Angst geäußert hatte, feierte dort mit.

Beim Landesparteitag im November eskalierte der Konflikt schließlich offen: Draußen protestierten Aktivisten gegen eine Regierungsbeteiligung und die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde solidarisierte sich öffentlich mit Ibrahim, woraufhin die Parteiführung ihren Fraktionsausschluss einleitete.

Während die Berliner Spitze um Co-Landeschef Maximilian Schirmer für die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen Geschlossenheit einfordert, werden diese zugleich von einem Richtungsstreit in der Partei überschattet..

Politologe Marschall sieht die Partei im Spannungsfeld zwischen pragmatischer Parlamentspartei und ideologischer Bewegungspartei. Dies könne zu Konflikten führen, verstärkt durch jene, „die denken, eine Partei müsste auf jeden Fall 1 zu 1 ihre Ziele umsetzen“.

Ob der Wahlerfolg von Dauer ist, hängt nun maßgeblich davon ab, wie die Linke jene Teile ihrer neuen Basis einbindet oder begrenzt, die sich den demokratischen Regeln der Partei verweigern.

Onlinetext: Philipp Jedicke / Quelle: Hintergrund DLF