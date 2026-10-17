Deutschlandtag der Jungen Union

Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung Karsten Wildberger (CDU) (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Wildberger betonte, man müsse Reformen angehen und für mehr Wettbewerbsfähigkeit kämpfen. Der Leitantrag der Jungen Union befasst sich mit der Anwendung von Künstlicher Intelligenz in Deutschland.

Später wird auf dem Deutschlandtag der CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Merz, sprechen.

Der Landesvorsitzende der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen, Gniosdorz, verlangte von Bundeskanzler Merz die Umsetzung von Strukturreformen . Das Land müsse raus aus den Fehlern der 2010er Jahre, jedes Problem mit Geld zuzuschütten, sagte Gniosdorz im Deutschlandfunk. Er erwarte von der Bundesregierung mehr Konsistenz. Man gewinne Vertrauen nur durch Taten zurück, nicht durch Ankündigungen.

Auch der wiedergewählte JU-Bundesvorsitzende Winkel hatte der CDU gestern vorgeworfen, Politik wie im Jahr 2010 zu machen. Wenn sie Volkspartei bleiben wolle, müsse sie wieder kämpfen, sagte Winkel in seiner Rede in Bonn. Er hoffe, dass von dem JU-Treffen ein Signal des Aufbruchs ausgehe. Viele Parteimitglieder seien in den vergangenen Monaten in eine gewisse Resignation verfallen. Der 34-Jährige leitet die JU seit 2022.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.