Spaniens Ministerpräsident Sanchez am Unglücksort (picture alliance / abaca / Europa Press / ABACA)

Er betonte, man arbeite daran, die Ursache des Unglücks aufzuklären. Die Regierung vermutet menschliches Versagen. Zudem kündigte Sanchez eine Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen im Bahnverkehr an.

Einsatzkräfte setzten derweil die Suche nach möglichen weiteren Opfern fort. Die Behörden richteten in mehreren Städten Anlaufstellen für Angehörige sowie Blutspendezentren ein. Bei dem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge waren nach neuen Angaben mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.