Überlegungen für Dreierbündnis

Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Grün-Rot-Rot wäre sich in vielen sozialen Fragen und hoffentlich auch beim Klimaschutz einig, sagte Dröge der "Zeit". Es gebe große gesellschaftliche Mehrheiten für Themen wie die gerechte Besteuerung extrem hoher Vermögen, bezahlbare Mieten oder den Kampf gegen Kinderarmut. Dröge meinte, eine weitere Option könnte auch ein Bündnis mit der Union sein. Wörtlich sagte sie: "Nur Schwarz-Grün und Grün-Rot-Rot wären Regierungen mit einer eigenen Aufbrucherzählung. " Wenn Union und SPD gemeinsam regierten, verwalteten sie nur den Stillstand.

Aktuellen Umfragewerten zufolge könnten die Grünen bei einer Bundestagswahl mit 14 bis 16 Prozent der Stimmen rechnen, SPD und Linke lägen jeweils knapp dahinter.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.