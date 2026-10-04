Überlegungen für Dreierbündnis

Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Grün-Rot-Rot wäre sich in vielen sozialen Fragen und hoffentlich auch beim Klimaschutz einig, sagte Dröge der "Zeit". Es gebe große gesellschaftliche Mehrheiten für Themen wie die gerechte Besteuerung extrem hoher Vermögen, bezahlbare Mieten oder den Kampf gegen Kinderarmut. Dröge meinte, eine weitere Option könnte auch ein Bündnis der Grünen mit der Union sein.

Die Linken-Vorsitzende Schwerdtner wies den Vorstoß zurück. Ihre Partei stehe nicht als Mehrheitsbeschafferin für Machtspielchen zur Verfügung. Schwerdtner äußerte auch Unverständnis darüber, dass sich Dröge die Option eines Bündnisses mit der Union auf Bundesebene offenhalten will.

Aktuellen Umfragewerten zufolge könnten die Grünen bei einer Bundestagswahl mit 14 bis 16 Prozent der Stimmen rechnen, SPD und Linke lägen jeweils knapp dahinter.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.