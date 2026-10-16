Geplanter Auto-Deal mit Frankreich

Katharina Dröge, Bündnis90/Die Grünen (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Bundeskanzler Merz schaffe mit dem Verbrenner-Deal einen zusätzlichen Bremsklotz für die deutschen Automobil-Standorte, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich verwies Dröge darauf, dass sich die Menschen längst entschieden hätten, auf Elektromobilität zu setzen. Wenn der Kanzler so weitermache, entstünden die guten Jobs für Batteriezellen und Elektroautos anderswo. Nach Angaben von Bundesfinanzminister Klingbeil ist eine Vereinbarung mit Frankreich auf der Zielgeraden. Einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge wollen Merz und Frankreichs Präsident Macron das EU-weite Verbot von Verbrennungsmotoren stärker lockern als bisher geplant.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.