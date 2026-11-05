EU-Kommission

Die Europäische Kommission stehe mit den betroffenen Mitgliedstaaten in Kontakt, erklärte Tzitzikostas in Dublin. Es sei noch zu früh, um Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, ob die gemeldeten Vorfälle miteinander in Verbindung stünden. Die nationalen Ermittlungen dauerten an. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hatte es zuvor Bombendrohungen gegen Maschinen in Europa gegeben. Betroffen waren mindestens acht Flüge, unter anderem aus Kopenhagen, Dublin, Helsinki und Madrid. Die Maschinen wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet oder konnten an ihren Zielflughäfen landen. Bisherige Überprüfungen ergaben keinerlei gefährliche oder verdächtige Gegenstände an Bord.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.