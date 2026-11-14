Campino sagte im Deutschlandfunk Kultur , Wolf Biermann sei jemand, "der sich nicht einrichten möchte in Bequemlichkeit" und immer aufrichtig versuche, einen geraden Weg zu gehen. Wörtlich bezeichnete Campino den Liedermacher als "großes Geschenk" für das Kulturleben in Deutschland. Biermann sei ein Vorbild, was die Sprachbegabung angehe. Campino betonte, er halte dessen Texte für unglaublich aktuell. Es sei kein Problem, seinen Worten zu folgen. Schwieriger sei die Art und Weise, wie der Liedermacher seine Texte musikalisch unterlege. Zitat: "Das ist sehr sperrig und darauf muss man sich einlassen. Biermann-Lieder sind nichts für den Aufzug oder für ein Hintergrundgeräusch."
Weimer und Wegner betonen Bedeutung von Biermann als Kritiker der SED-Diktatur
Kulturstaatsminister Weimer würdigte Biermann als außergewöhnlichen Künstler und prägende Stimme des Widerstands gegen die SED-Diktatur. Weimer erklärte in Berlin, mit seinen Liedern und Gedichten habe er das Regime herausgefordert und sich auch durch Repressionen und Auftrittsverbote nicht zum Schweigen bringen lassen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner nannte Biermann "eine der großen Stimmen der deutschen Freiheitsgeschichte".
Ausbürgerung sorgte für Proteste
Der 1936 in Hamburg geborene Wolf Biermann lebte seit 1953 in der DDR. Als Liedermacher und Lyriker setzte er sich kritisch mit der SED-Diktatur auseinander. 1965 verhängte die SED-Führung ein Auftritts- und Publikationsverbot gegen ihn. Am 16. November 1976, einen Tag nach seinem 40. Geburtstag, wurde Wolf Biermann während einer Tournee durch die Bundesrepublik aus der DDR ausgebürgert. Dies löste heftige Proteste in West- und Ostdeutschland aus.
"Lange Nacht" - Wolf Biermanns Ausbürgerung: Der Anfang vom Ende der DDR?
Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.